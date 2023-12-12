دبي، الإمارات العربية المتحدة- (ARAB NEWSWIRE) - يسلط معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية" خلال فعاليات دورته العشرين للعام 2024، الضوء على ازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية.

وتتجه أنظار المستثمرين العالميين نحو المملكة العربية السعودية نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع استراتيجية المملكة 2030.

ويعد معرض IPS للعقار الذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، منصة مثالية لاستكشاف خيارات الاستثمار في القطاع العقاري السعودي والاستفادة منها.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن شركة CBRE للربع الثالث من عام 2023 والتي توقعت استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2023، ما يعكس الاستقرار الاقتصادي في المملكة والتي شهدت انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 1.7% في سبتمبر 2023، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة إلى 4.9% في الربع الثاني من عام 2023.

وشهدت العاصمة الرياض ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.9% في إيجارات الدرجة الأولى، لتصل إلى 1,900 ريال سعودي للمتر المربع، في حين ارتفعت في جدة بنسبة 17.9% إلى متوسط إيجار قدره 1,356 ريال سعودي للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2023.

شهدت الرياض والدمام والخبر تحسنًا في متوسط أسعار الفلل، وأظهرت نموًا بنسبة 1.2% و1.8% و3.2% على التوالي. ونمت أسعار الشقق في هذه المدن أيضًا نموًا إيجابيا في الأشهر الـ 12 التي سبقت الربع الثالث من عام 2023.

كما شهد القطاع الصناعي، خاصة في الرياض والخبر والدمام نمواً مثيراً، وارتفع متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 30.3% و16.4% و19.8% في الربع الثالث من عام 2023.

يقدم معرض IPS للعقار 2024 فرصة مثالية للعارضين لاستعراض مشاريعهم العقارية أمام أكثر من 10000 مشارك وزائر من المتخصصين والخبراء والعاملين والمستثمرين وأصحاب المصلحة في مجال العقارات لتبادل الخبرات ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع، فضلًا عن استكشاف سبل الاستثمار في سوق العقارات السعودي.

وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.

يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.

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