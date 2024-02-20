دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض IPS للعقار 2024، المنصة الرائدة لعرض أحدث التطورات في القطاع العقاري، في مركز دبي التجاري العالمي 27 فبراير الجاري، بمشاركة عارضين من دول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض مشاريعهم العقارية أمام جمهور عالمي من المستثمرين ومشتري المنازل والمهنيين وقادة صناعة العقارات.

من المتوقع أن يستقطب معرض IPS للعقار 2024 أكثر من 10000 زائر، كما يوفر على مدار 3 أيام فرصة فريدة للعارضين من دول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.

وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت. أبرزهم المدينة المستدامة (يتي) - عمان، والهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - المملكة العربية السعودية، والشركة المتحدة للتنمية - قطر، وياس للتطوير العقاري - البحرين، وشركة سوا المتحدة - الكويت.

وقال عتيق الرحمن، المدير التنفيذي لشركة سوا المتحدة من الكويت: " سعداء بالمشاركة في معرض IPS للعقار 2024، حيث تتطلع شركة سوا المتحدة إلى التواصل مع قادة الصناعة على الساحة العقارية العالمية. ويعد الحدث فرصة فريدة من نوعها لتسليط الضوء على التزامنا بتحقيق التميز والمساهمة بشكل إيجابي في المشهد الديناميكي لسوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي."

كما يسهم معرض IPS للعقار في جذب انتباه المستثمرين العالميين، ويشارك فيه عارضون من ما يزيد عن 40 دولة حول العالم تشمل، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاق جديدة أمام الحضور.

وتشير التوقعات إلى استمرارية تصاعد نمو السوق العقارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.55 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتقرير Statista . ويشير نفس التقرير إلى هيمنة العقارات السكنية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي بحجم متوقع أن تبلغ قيمته 3.07 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 2.64% خلال الفترة من 2024 إلى 2028، بقيمة قد تصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تطور معرض IPS للعقار ليصبح منصة عالمية تضمن تجارب متنوعة وثرية للحاضرين. وتسلط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على الالتزام بعرض منظور عالمي حول الفرص العقارية والاستثمارية، ما يعزز قيمة الحدث لكل من العارضين والمشاركين.

جدير بالذكر أن معرض IPS للعقار 2024 يشهد تنظيم باقة من الفعاليات، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

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لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com

للتواصل:

شيرين المسلمي

شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض

مدير العلاقات العامة الإعلامية

shereen.almusallami@strategic.ae