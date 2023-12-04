ينظم إنوي، بشراكة مع جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب(AUSIM)، النسخة السادسة من "ملتقى المقاولات". يهدف هذا الحدث السنوي إلى توعية المهنيين والمقاولات بتحديات وفرص التحول الرقمي ومساعدتهم في اعتماد الأدوات والممارسات الضرورية لإنجاح هذا التحول.

يعلن ملتقى المقاولات، الذي يعتبر موعدا مرجعيا للتحول الرقمي للمقاولات، عن النسخة السادسة التي ستقام في عدة مدن في المملكة. سيكون موضوع هذا العام هو "أي تحديات للمقاولة الناجحة في عصر الرقمنة؟

حققت النسخة الخامسة نجاحًا كبيرًا، بمشاركة أكثر من 600 مقاولة من مختلف القطاعات مع تمثيل مهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من مختلف مناطق المملكة. نظرًا لهذا الإقبال، تعِد النسخة السادسة بالتعمق أكثر في الإستطلاع على تحديات التحول الرقمي.

ستقام الندوات المنتظرة خلال هذه اللقاءات على مدى نصف يوم وتبدأ في 28 نونبر في مراكش. حيث سيتم التطرق إلى مواضيع استراتيجية مثل استخدام البيانات لخلق القيمة، والدور الحاسم للسحابيات كأداة تسريع للتحول الرقمي للمقولات الصغيرة والمتوسطة، وحماية البيانات، بالإضافة إلى دراسات عملية من شأنها المساعدة في اتخاذ أفضل الممارسات لكل التحديات. يمكن للمهنيين والمقاولات التسجيل في الحدث عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://inwi.ma/entreprise/rencontres-entreprises

يلتزم إنوي، فاعل الإتصالات الشامل، في تسريع عمليات التحول الرقمي للمقاولات. كما يعتبر فاعلا مرجعيا في مجال الشمول الرقمي في المغرب، من خلال الدعم المستمر وحلول الخدمات المبتكرة في مجالات الحركية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والاتصالات، والسحابيات، وأمن المعلومات.

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