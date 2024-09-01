المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شاركت جامعة الخليج العربي في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي "IJCAI 2024" الذي عُقد حديثاً في كوريا الجنوبية، حيث قدم رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي الاستاذ الدكتور عادل بوحولة ورقة بحثية تستعرض تقنية جديدة ومبتكرة لتصميم أنظمة حرجة آمنة وموثوقة في مختلف القطاعات الحيوية، تعالج مشكلة جوهرية تتعلق بوجود أخطاء وثغرات أمنية في البرمجيات المستخدمة في هذه القطاعات، وذلك ضمن ثمانية آلاف ورقة بحثية تقدمت للمشاركة في المؤتمر .

ويُعدّ المؤتمر من أبرز وأقدم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، يعود تاريخه انطلاقه إلى العام 1969، وتم تضنيفه كأحد المؤتمرات من الدرجة العليا (A*)، وقد طرح الاستاذ الدكتور عادل بوحولة في ورقته البحثية تقنية جديدة ومبتكرة لتصميم أنظمة حرجة آمنة وموثوقة وحلول تعالج مشكلة وجود أخطاء وثغرات أمنية في البرمجيات المستخدمة في بعض القطاعات، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في مجالات مثل الطب، والمالية، والطيران، والفضاء، والدفاع.

وأوضح الدكتور بوحوله في ورقته أعدها بالتعاون مع الدكتور مِيكِي هيرمان من مدرسة البوليتكنيك بفرنسا ان هذه الأخطاء في البرمجيات الطبية قد تؤدي إلى تشخيصات خاطئة أو علاجات غير مناسبة، بينما قد تؤدي ثغرات الأمان في البرمجيات المالية إلى سرقة البيانات أو التحويلات المالية غير المصرح بها.

وأضاف بقوله: "تتيح هذه التقنية، مقارنةً مع التقنيات الكلاسيكية، التحقّق من سلامة البرمجيات وخلوها من الأخطاء والثغرات الأمنية بطريقة آلية وموثوقة، مما يساهم في تعزيز السلامة والأمان في مختلف القطاعات الحيوية وبالتالي بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا واعتمادية".

هذا، وأكّد مراجعو الورقة على الجودة العالية والأهمية الكبيرة للتقنية الجديدة التي يطرحها الدكتور بوحوله، معتبرين أنها ستحدث تأثيرًا كبيرًا في مجال تصميم الأنظمة الآمنة والموثوقة.

في سياق متصل، يشار إلى جامعة الخليج العربي ستطلق خلال شهر سبتمبر الجاري برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني ليجمع بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية.

ويهدف البرنامج إلى تخريج خبراء قادرين على حماية الأنظمة الحساسة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني. حيث تُمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي من فهم وتعلّم طريقة تفكير قراصنة الإنترنت، مما يساعد على اكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي وتقليل مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة باستمرار. كما وتمكن تقنيات الأساليب الشكلية من التأكّد من عدم وجود ثغرات أمنية في المنظومات الحيويّة الحسّاسة، وبالتالي تساعد في بناء أنظمة وبروتوكولات اتصالات عالية الأمان.

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