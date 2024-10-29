دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع وصول قيمة قطاع البناء في دولة الإمارات لما يُقدّر بحوالي 640 مليار دولار أمريكي، وتسجيل منطقة الخليج العربي (GCC) لمشاريع تزيد قيمتها عن 2.7 تريليون دولار؛ تتجلى حاجة قطاع البناء والتشييد المتنامي بالمنطقة إلى خدمات إنشائية جيوتقنية واسعة النطاق. وفي هذا السياق، تستعد دبي لاستضافة "المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC)" في الإمارات يوميْ 30-31 أكتوبر 2024، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات "لـو ميريديـان دبـي"، حيث يحظى الحدث بدعم كل من بلدية دبي، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (EPFL)، وجامعة أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

يمثل هذا الحدث الاستراتيجي جزءاً من سلسلة فعاليات "المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC)"، والذي أقيمت نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية في 6-7 مايو 2024، بينما تقام نسخته الثانية في دبي يوميْ 30 و31 أكتوبر 2024، وذلك بهدف دعم القطاع في تحقيق مشاريعه الطموحة من خلال معالجة التحديات الفريدة التي يواجهها القطاع في تشييد البنية التحتية تحت الأرض والأساسات العميقة للمشاريع الكبرى؛ مثل تربة الصحراء الجافة، والملوحة العالية، وطبقات الطمي الممتدة، والحرارة الشديدة، والنشاط الزلزالي؛ مما يبرز الحاجة إلى إيجاد حلول جيوتقنية رائدة ومبتكرة، حيث يجمع الحدث بين أصحاب المشاريع والمقاولين والاستشاريين والخبراء البارزين لمناقشة أفضل الممارسات والابتكارات المتطورة اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

وعلى جانب آخر، تشارك "فوغرو" - الشركة الرائدة عالمياً في تقديم خدمات جمع وتحليل البيانات الجغرافية – بصفتها الشريك الجيوتقني الرسمي للمؤتمر؛ حيث ستركز الجلسات الرئيسية للمؤتمر على تقنيات الهندسة الأرضية المتقدمة، وممارسات تحسين التربة، وتحسين تصميم الركائز، والتقنيات المبتكرة لأساليب البناء المستدام، كما سيتناول المؤتمر ممارسات البناء المستدامة والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى البنية التحتية المرنة في ظل التغيرات المناخية وأنماط الطقس المتغيرة.

هذا وتضم قائمة المتحدثين البارزيـن في المؤتمـر كلاً من:

البروفيسور/ رولف كاتزنباخ، أستاذ الهندسة بجامعة دارمشتات التقنية.

البروفيسور/ لايس لالاوي، الأستاذ المتفرغ بمختبر ميكانيكا التربة في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية ( EPFL ).

). الدكتور/ رود إديـز، مدير حلول توصيف المواقع الأرضية فى شركة "فوغرو".

الدكتور/ آلا سايناك، رئيس قسم الهندسة الجيوتقنية في شركة "أدنوك" (مستشار إدارة المشاريع بمجموعة "إس إن سي لافاليـن SNC-Lavalin ").

"). الدكتور/ تامر الحافظ، أخصائي أول لمشاريع الصرف الصحي، في بلديـة دبـي.

من المقرر أن يضم المؤتمر أيضاً معرضًا دوليًا تُعرض من خلاله أحدث التقنيات والمعدات في مجال الهندسة الجيوتقنية، بما في ذلك حلول تحسين التربة، ومنتجات التكسية الأرضية والمواد الجيوسينثتيكية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، حيث تتضمن قائمة العارضين مجموعة من الشركات الرائدة مثل: شركة "فوغرو" العالمية، وشركة "إكسباندر بودي إنترناشيونال"، وشركة "بكين هينغكسيانغ هونغيه لتقنيات تحسين التربة والأساسات"، وشركة "باور ماشينين جي إم بي اتش"، وغيرهـا.

من جهة أخرى، سيستضيف "المؤتمر الدولي للابتكـار الجيـوتقني (IGIC)- الإمـارات" في يومه الثاني ورشة عمل حصرية بقيادة البروفيسور/ لايس لالاوي، الأستاذ المتفرغ بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، وذلك لتناول الموضوع المبتكر والرائد "البُنى الجيولوجيَّة والبُنى التحتية للطاقة".

يوفر "المؤتمر الدولي للابتكـار الجيـوتقني (IGIC)- الإمـارات" فرصة فريدة للتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال تنفيذ البنى التحتية تحت الأرض وإنشاء الأساسات العميقة، مما يوفر رؤى قيمة حول أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في قطاع التشييد والبناء.

لمزيد من المعلومات والتسجيل في الحدث، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.igicuae.com.

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