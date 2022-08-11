الرياض: أعلنت الرابطة الدولية لمطوري الألعاب (IGDA) اليوم عن حدث رسمي جديد للرابطة في المملكة العربية السعودية، باسم "IGDA الرياض".

IGDA هي أكبر منظمة عضوية غير ربحية في العالم تخدم جميع مطوري الألعاب. كما تمنحهم ايضَا فرصًا للتواصل والتطوير المهني كما تدعو للدفاع عن مصالح مطوري الألعاب في جميع أنحاء العالم.

واحتفالًا بالإعلان عن تأسيس الفصل السعودي، ستستضيف ناتاشا سكولت - رئيسة مجلس إدارة IGDA والرئيسة التنفيذية والمديرة الإبداعية لشركة MiTale - اجتماع شهر أغسطس. كما قالت سكولت عن افتتاح حدث الرياض: "هناك شغف كبير للعب وتطوير الألعاب والاستمتاع بها وبالرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية لذلك فإننا فخورون بافتتاح أول فصل لـ IGDA في المملكة العربية السعودية ومساعدة كل من مطوري الألعاب المبتدئين والمتمرسين على استغلال كامل قدراتهم وإمكاناتهم".

تتمثل مهمة IGDA الرياض في جمع المطورين من خلال تنظيم فعاليات شهرية لتكوين العلاقات وتبادل المعرفة. المشاركة في الأحداث مجانية وقد بنت الرابطة مجتمعًا متناميًا من أول فصولها التجريبية منذ شهر مارس سنة 2022. النشاط غير ربحي وتديره مجموعة من المتطوعين بدعم من مجال الألعاب.

دخلت IGDA في شراكة وثيقة مع Nine66 لإطلاق IGDA في الرياض، وهي شركة تقوم بإنشاء نظام دعم متكامل لمطوري الألعاب وتوفر البنية التحتية والمهارات والعلاقات ورأس المال وخدمات النشر لأستوديوهات الألعاب الواعدة والمطورين في المملكة العربية السعودية وخارجها، تم إطلاقها في أوائل عام 2022.

وقالت كادري هارما، الرئيسة التنفيذية لشركة IGDA” :Nine 66 شريك رائع لشركة مثل Nine66 والتي تعمل على دعم مطوري الألعاب. ويسرنا أن نرحب بهم في المملكة العربية السعودية – الدولة الأكثر نموًا في مجال صناعة الألعاب عالميًا والتي تتمتع بإمكانات عالية في هذا المجال".

IGDA عملت كمنظمة منذ ما يقرب من 30 عامًا ولديها فروع في أكثر من 150 موقعًا حول العالم.

سيعقد اجتماع أغسطس في منطقة مطورين الألعاب في Gamers8، وهو مهرجان عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية من صانعي لاعبون بلا حدود. تم تأسيس المنظمين لجلب العالم الافتراضي للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى الواقع في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وهم في مهمة لطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو واقعي وما هو افتراضي.

المتحدثون في أغسطس

الافتتاح: ڤيسا راوداسوجا وعبدالله الزير، منظمو IGDA الرياض

المتحدث الرئيسي: ناتاشا سكولت، رئيسة IGDA

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نبذة عن الرابطة الدولية لمطوري الألعاب (IGDA®)

الرابطة الدولية لمطوري الألعاب (IGDA) هي أكبر منظمة عضوية غير ربحية في العالم تخدم جميع صنّاع الألعاب. تتمثل مهمة IGDA في دعم وتمكين مطوري الألعاب في جميع أنحاء العالم في تحقيق مهن مرضية ومستدامة.

كمنظمة دولية، IGDA هي رابطة مهنية غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وهي شبكة عالمية من المشاريع التعاونية والتجمعات مع متخصصين وهواة من مختلف مجالات تطوير الألعاب – متضمنةً المبرمجين والمنتجين والمصممين والفنانين، فضلا عن الكُتّاب ورجال الأعمال وأعضاء فريق ضمان الجودة وخبراء التعريب، وكل شخص يشارك بأي شكل من الأشكال في عملية تطوير اللعبة.

تجمع IGDA المطورين في مؤتمرات المجال الرئيسية، وفي أكثر من 150 حدث ومجموعات المصالح الخاصة (SIGs)، لتحسين حياتهم المهنية والتطوير من مهاراتهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.igda.org

عن Nine66

Nine66 هي نظام دعم متكامل لمطوري الألعاب. وتوفر البنية التحتية، وتطوير المهارات، ووسائل التواصل، ورأس المال، والخدمات الاستشارية لأستوديوهات ومطوري الألعاب الواعدين، سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها.

توفر Nine66 لرواد الأعمال والمبتكرين في صناعة الألعاب كل ما يحتاجونه لتسريع عملهم، ودعم أعمالهم وترك بصمة كبيرة تفيد مجتمع الألعاب بأكمله. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر أو انستاقرام أو فيسبوك أو زيارة الموقع الإلكتروني nine66.gg