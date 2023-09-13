عمان – نظم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين حفل تخريج عدد من العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للدورة التدريبية لشهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Expert)برعاية رئيس المجمع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله.

عقد الحفل في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بحضور الأستاذ عبد الكريم السيد شوية مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية للنفط والأستاذ عبد الكريم السيد شوية مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد في المؤسسة.

وتم عقد البرنامج التدريبي على مدار عام كامل "رقميا" بالتعاون ما بين المؤسسة والمجمع بحضور 56 طالب مشارك ومشاركة من تسع شركات نفطية ليبية مختلفة.

وأكد الدكتور طلال أبوغزاله خلال الحفل اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن التعليم الحالي بحاجة إلى مواكبة التغير، والانتقال إلى التعلّم بالاعتماد على أنفسنا. كما أكد أهمية الحصول على الشهادات والمؤهلات المهنية من خلال التعلم الرقمي الذي أثبت جدارته وكفاءته طوال السنوات الماضية.

من جانبه أكد الأستاذ عبد الكريم السيد شوية أن ليبيا مستمرة في العمل من أجل التحول الرقمي، وأن شهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Expert) هي أول شهادة رقمية يتم الحصول عليها في ليبيا، مشيدا بالتعاون مع المجمع الذي ساهم من خلال هذه البرامج التدريبية في خدمة مصلحة ليبيا والمحافظة على مقدراتها.

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية عام 1984 في لندن-المملكة المتحدة، بهدف الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم.

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