تعمل مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف على توفير دعم بهدف تنمية المشاريع الاستثمارية المستدامة التي تتمتع بقدرة كبيرة على خلق فرص العمل. ويتم تحديد المشاريع التي تنطبق عليها الشروط واختيارها من خلال دعوة عامة لتقديم العروض. تنوي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تدشين دعوة إقليمية لتقديم مقترحات المشروعات الخاصة بمشاركة المرأة في الأدوار القيادية وسوق العمل. ولمعرفة متطلبات السوق، تدعو مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف الراغبين في المشاركة إلى استطلاع الرأي في هذه الدعوة.



تزايد عدد المجالات والأعمال المدارة من قبل السيدات

تلعب الشركات التي تمتلكها أو تديرها سيدات الاعمال دورًا هامًا وملحوظًا في مصر والسنغال وتونس. حيث تمثل النساء أيضًا في العديد من الصناعات معظم القوة العاملة. وعلي الرغم من ذلك، تحصل النساء على رواتب أقل من الرجال بنسب ملحوظة وتجد سيدات الاعمال صعوبة في الحصول على التمويل للحفاظ على أعمالهن أو توسيعها، على الرغم من الدراسات التي تشير إلى أنهن أفضل التزاما بالمستحقات المالية. وبالتالي، يعتبر ذلك عائقا لفرص نمو الأعمال التجارية التي تمتلكها أو تديرها سيدات الأعمال.

تعتزم مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تقديم دعوة إقليمية لاستقبال العروض في مصر والسنغال وتونس لتقديم مقترحات المشاريع الخاصة بمشاركة المرأة في الأدوار القيادية. تدعو مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، كخطوة أولية، الآن شركات القطاع الخاص للتعبير عن اهتمامهم من خلال استطلاع رأي. ستساعد البيانات التي سيتم رصدها مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف على تحديد معايير المشاركة في الدعوة الإقليمية لتقديم عروض شركات القطاع الخاص. الأنواع التالية من الشركات مدعوين لإبداء آرائهم وعرض مشاريعهم الاستثمارية القادمة إذا كانت متوفرة وبذلك يمكنها الحصول على فرصة الدعم الخاصة بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف:

• الشركات التي تمتلك سيدات الاعمال أغلبية حصصها.

• الشركات التي بها أغلبية من النساء في مراكز الادارة

• الشركات التي توظف النساء بشكل اساسي.

• الشركات التي تستهدف النساء من خلال المنتجات المتخصصة والخدمات المُقدمة.



سيتم فتح أبواب استطلاع الآراء في الربع الثاني من 2022. يمكن للشركات التي لديها مشاريع تهدف لخلق فرص عمل وتدريب جيدة مستدامة المشاركة في اجتماعات الأطراف المؤثرة في البرنامج وفي الاستطلاع رأي عبر الإنترنت. في حالة الوصول لنتائج مشجعة من استطلاعات الرأي المقدمة، ستتمكن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف في الإعلان عن تدشين دعوة إقليمية لتقديم المقترحات المخطط لها خلال عام 2022. وفي هذه الحالة، سيتم دعوة المستثمرين المهتمين لتقديم مقترحات مشاريع جذابة تساهم في خلق فرص عمل مستدامة.

مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف هي آلية استثمار أنشأها بنك الائتمان لإعادة الإعمار (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص عمل، تهدف هذه المبادرة التي تعمل تحت شعار استثمر من أجل الوظائف، إلى إزالة حواجز الاستثمار وخلق وظائف وفرص تدريب جيدة في البلدان الشريكة لها في إفريقيا: كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

#بياناتشركات

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انظر الموقع الإلكتروني المدرج أدناه لمعرفة المزيد من المعلومات حول مبادرة الاستثمار من أجل لتوظيف:

https://invest-for-jobs.com/en/investing-for-employment

انظر الموقع الإلكتروني المدرج أدناه لمعرفة معلومات عامة ومزيد من خدمات الدعم التي تقدمها المبادرة الخاصة للتدريب وتوفير فرص عمل جديدة:

https://invest-for-jobs.com