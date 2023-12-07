بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي والجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات اليوم عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات مؤتمر IEEE للتكنولوجيا الخضراء والإستدامة وصفر انبعاثات كربونية (IEEE GTSNZ)، يقام المؤتمر على مدار يومي 7 – 8 ديسمبر الجاري بمشاركة IEEE TEMS كشريك منظم ، ويستهدف إلقاء الضوء على الفرص والتحديات وأفضل الإتجاهات العالمية والممارسات والسياسات التي تهتم بمختلف مجالات التكنوولجيا الخضراء وسبل خفض الإنبعاثات الكربونية ، كما سيبحث سبل تعزيز الجهود بين الحكومة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية نحو مستقبل خالي من الإنبعاثات وأكثر إستدامة .

ومن المقرر أن يستضيف الحدث الخبير العالمي الدكتور/ سيف الرحمن رئيس معهد "فرجينيا تك" للأبحاث المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والرئيس والمدير التنفيذي لـلجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، كما سيشارك على مدار يومين نخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات العامة والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال لتكامل المجهودات وتوحيد الرؤى .

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس مجلس إدارة منصة الاكاديميات والشباب في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وبصفته عضوا في لجنة قمة المناخ 28 التي تستضيفها دولة الإمارات حاليا، أكد أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الدول التي تبذل كل المساعي من أجل نشر الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى الرؤى الواعدة واستراتيجية الدولة واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة، وأهمها، الهيدروجين الأخضر، لتصبح نموذجا عربيا مشرفا يمتلك رؤية واعدة للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أنه شارك في قمة المناخ 27 التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي بورقة عمل تحدث فيها عن أهمية الاستدامة، كما ذكر فيها جامعة دبي كمثال يحتذى به في الحد من الانبعاثات الحرارية والكربونية والاثار السلبية الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية، وفي حفاظها على التوازن البيئي، بما يتوافق مع خطة وتوجه دولة الإمارات الهادفة إلى خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول العام 2030، وذلك للوصول إلى النسبة الصفرية للانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وشدد على ضرورة توعية الشباب بالعناصر الثلاثة لتحقيق الأمن المناخي مستقبلا وهي: المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأنه يتعين على المؤسسات الأكاديمية تسليحهم بالمهارات اللازمة لإيجاد الحلول للتحديات البيئية وعلى ضرورة توفير الدعم الكافي للأبحاث التي تخدم هذا المجال، وتصب في صالح الاستدامة البيئية.

كما شدد على ضرورة توعية المؤسسات والمجتمع بشكل عام للتحول نحو الطاقة النظيفة، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لذلك، كما يجب تزويد الطلبة في الجامعات بالبرامج المتخصصة وتشجيعهم على تحقيق عناصر البيئة الثلاثة في المستقبل وإيجاد الحلول لهذه التحديات.

وفي سياق متصل ، صرح الدكتور حسين الأحمد رئيس IEEE فرع الإمارات ونائب الرئيس للشئون الأكاديمية بجامعة دبي قائلاً:" إننا نعي تماما أهمية اللحاق بالمتغيرات العالمية في مجال الإستدامة والإنبعاثات الكربونية ودور التكنولوجيا الحديثة في توفير حلول ومنتجات خضراء تتوافق مع الرؤى الإستراتيجية والمجهودات الحكومية في هذا الصدد ، موضحاً إن الشراكة الإستراتيجية بين كل من IEEE وجامعة دبي من شأنها أن تساهم وبشكل فعًال عبر جلسات هذا المؤتمر في تعزيز السياسات والممارسات المطلوبة لمواجهة التحديات الناجمة عن الإنبعاثات الكربونية وقضايا المناخ ".

من جانبه، صرح المهندس / محمد عبود نائب رئيس جمعية IEEE TEMS للعضوية والتسويق قائلاً:" إننا فخورون بإستضافة هذا الحدث الذي يأتي متوافقاً مع إتجاهات دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إهتمام إقليمي وعالمي بقضايا الإستدامة وخفض إنبعاثات الكربون وترسيخ مفاهيم التكنولوجيا الخضراء ، موضحاً إن التكامل بين مختلف أطراف المنظومة من حكومة وصناعة ومؤسسات تعليمية وأكاديمية يعد فرس الرهان الذي سيمكننا في العالم العربي من التعامل الأمثل ومواكبة الإتجاهات العالمية في هذا النوع من قضايا التنمية وتحقيق الإستدامة ".

تجدر الإشارة إلى أن الحدث سيشهد مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التكنولوجيا الخضراء ومنها دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تحقيق رؤية التنمية المستدامة ، النقل الذكي ودوره في خفض الإنبعاثات الكربونية ، وملامح دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو تعزيز إستخدام التكنولوجيا الخضراء وتحقيق الإستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية .

#بياناتحكومية

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