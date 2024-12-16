أبوظبي - شاركت أكواليا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة المياه، في المؤتمر العالمي لتحلية المياه (IDRA 2024) الذي انعقد الأسبوع الماضي في أبوظبي. حيث يشكّل المؤتمر، الذي يُقام كل عامين في مدن مختلفة من العالم، منصة عالمية تجمع كبار الخبراء وصنّاع القرار في القطاع لتبادل الرؤى واستعراض الحلول المستدامة لمواجهة أزمة المياه العالمية.

وتحت شعار "معالجة ندرة المياه"، ركز مؤتمر هذا العام على إيجاد حلول استراتيجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المياه، سواء للاستخدامات السكنية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية. وقد أظهرت أكواليا من خلال مشاركتها التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار، حيث استعرضت مشاريعها الرائدة التي تقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على نطاق واسع للتصدي لأحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم.

وخلال فعاليات المؤتمر، كشفت أكواليا عن أبرز مشاريعها المبتكرة التي تسهم في تعزيز استدامة إدارة الموارد المائية. ومن بين هذه المشاريع، حلول تعدين المياه المالحة، التي تتيح استخراج معادن وعناصر ذات قيمة اقتصادية عالية مثل الليثيوم والفاناديوم من مخلفات محطات التحلية، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة لتحسين كفاءة عمليات التحلية. كما سلطت الضوء على إنجازاتها في تحويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى مصانع حيوية مبتكرة، وهي منشآت مستدامة لا تقتصر على معالجة المياه فقط، بل تنتج موارد قيمة مثل الطاقة المتجددة ومواد أخرى مفيدة، مع تحقيق حياد صفري للنفايات وأدنى أثر بيئي.

كما لعب خبراء أكواليا دورًا محوريًا في جلسات الحوار ضمن أعمال المؤتمر، حيث قدم كل من فيكتور مونسالڤو، رئيس قسم الكفاءة البيئية في إدارة البحث والتطوير بالشركة، وخوان أريڤالو، مدير المشاريع بنفس القسم، عروضًا ملهمة سلطت الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات المياه.

استعرض مونسالڤو مشروع Sea4Value، وهو مبادرة أوروبية طموحة تُبرز ريادة أكواليا في مجال تعدين المياه المالحة. وقد تم اختبار المشروع في مختبر "أكواليا ويف" المتنقل في محطة تحلية "لا كاليتا" بجزيرة تينيريفي. يهدف المشروع إلى تطوير تقنيات حديثة لتحويل مياه المخلفات المالحة إلى مصدر للمعادن والمواد القيمة مثل المغنيسيوم والليثيوم، والتي تلعب دورًا حيويًا في التطبيقات الصناعية والتكنولوجية. كما قدم مونسالڤو عرضًا عن تقنية إزالة التأين، التي تُعد تطورًا بارزًا في تنقية المياه، حيث تعمل على إزالة الأملاح والمعادن المشحونة كهربائيًا، مما يعزز كفاءة عمليات المعالجة.

من جهته، شارك أريڤالو في جلسة بعنوان "التحلية وإعادة الاستخدام: الابتكار والتقنيات الناشئة"، حيث استعرض تقنية الأغشية المستوحاة من الطبيعة لتحلية المياه المالحة. وأشار إلى النجاح الكبير لمحطة تحلية "دينيا"، التي تعتمد على تقنية مبتكرة تتيح التحلية باستخدام الطاقة الناتجة عن المواد العضوية في مياه الصرف الصحي بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة خارجية. كما تحدث أريڤالو عن دور التعلم الآلي في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بمحطة التحلية في جزر الكناري، مشيرًا إلى أن مركز "أكواليا ويف" في تينيريفي يمثل مركزًا عالميًا للابتكار يدمج بين تقنيات التحلية، واستعادة الموارد، والطاقة المتجددة.

وتجسد مشاركة أكواليا في مؤتمر IDRA 2024 التزامها الثابت بمواجهة تحديات المياه العالمية عبر الحلول المبتكرة والمستدامة. ومن خلال تطبيق أحدث تقنيات التحلية وإعادة الاستخدام، تواصل أكواليا ترسيخ مكانتها كمرجع عالمي في إدارة الموارد المائية، متماشية مع رؤيتها لبناء مستقبل مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة.

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