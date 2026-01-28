

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 26 يناير 2026 – شاركت دار الدواء العربية، إحدى شركات مجموعة غباش، في المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM)، الذي أُقيم خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير في الشارقة. وشاركت إبرو يافوز، المدير العام لدار الدواء العربية، في نقاشات حول الوصول إلى الرعاية الصحية، والابتكار الدوائي، والتشريعات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعد المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) منصة إقليمية لقطاعي الأدوية والرعاية الصحية، حيث جمع الجهات التنظيمية والمصنّعين ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب الشركات في القطاع لمناقشة الأولويات التي تشكّل مستقبل تقديم الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، شاركت يافوز رؤى حول الدور الحيوي لتوزيع الأدوية في ضمان وصول آمن ومتوافق ومستمر للأدوية في مختلف أنحاء المنطقة.

وقدّمت عرضًا بعنوان " تمكين الوصول إلى الرعاية الصحية: ضرورة التوزيع في الشرق الأوسط"، استعرضت خلاله الضوء على أهمية التوزيع بوصفه ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية. واستنادًا إلى واقع سياق دولة الإمارات، أوضحت يافوز كيف يعمل الموزّعون كجسر تشغيلي وتنظيمي بين المصنّعين العالميين والجهات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية، بما يدعم الامتثال التنظيمي، وتسويق المنتجات، وضمان وصول المرضى إلى الأدوية.

"يُعد التوزيع عنصرًا أساسيًا في ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية"، وأوضحت إبرو يافوز أن "التوزيع في دولة الإمارات يُمثّل الآلية التي تضمن اعتماد الأدوية بشكل صحيح، وإدارتها وفق المعايير التنظيمية، وتوافرها بشكل مستمر، مع الحفاظ على الجودة وسلامة المرضى."

أكدت يافوز أنه بدون موزع معتمد، لا يمكن استيراد المنتجات الصيدلانية أو تخزينها أو بيعها بشكل قانوني. وشددت على مسؤولية الموزع في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك تسجيل المنتج، والامتثال للملفات المطلوبة، والمراقبة الدوائية المستمرة للحفاظ على السلامة العامة.

كما ركّز جزء مهم من النقاش على سلامة سلاسل التوريد والالتزام بممارسات التوزيع الجيد (GDP)، حيث أبرزت يافوز أهمية البنية التحتية المعتمدة لسلاسل التبريد، ومراقبة درجات الحرارة، والتسلسل، وإمكانية التتبع، في الحفاظ على جودة المنتجات، لا سيما في ظل الظروف المناخية القاسية، وبالأخص للعلاجات الحساسة للحرارة مثل الأدوية البيولوجية واللقاحات والأنسولين.

واستعرضت يافوز كذلك دور الموزع في دعم الوصول إلى الأسواق واستمرارية التوريد في جميع أنحاء الإمارات، بما يشمل المشاركة في المناقصات، وتخطيط الطلب، والتنبؤ بالاحتياجات، وإدارة المخزون. وأشارت أن هذه المهام تُعد ضرورية لضمان التوافر المستمر للأدوية الأساسية والمزمنة في المستشفيات والصيدليات ومرافق الرعاية الصحية.

وشاركة يافوز في نقشات خلال المؤتمر، حيث استعرضت كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والصرامة التنظيمية والمرونة التشغيلية في أنظمة الرعاية الصحية، مع التأكيد على دور التوزيع كممكّن أساسي لوصول المرضى إلى العلاج.

وتتخذ دار الدواء العربية من دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مقرًا لها، حيث تعمل بشكل وثيق مع الشركاء حول العالم في قطاع الدواء لربط الابتكار العالمي بمقدمي الرعاية الصحية المحليين، مما يضمن وصولًا موثوقًا ومتوافقًا للأدوية في الإمارات.

نبذة عن "دار الدواء العربية"

تأسست "دار الدواء العربية " في عام 1977، وهي شركة رائدة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات، وهي إحدى شركات مجموعة غباش. تركز الشركة على الأدوية، والصحة الاستهلاكية، ورعاية الحيوانات. تساعد الشركة الشركاء العالميين على التنقل في السوق الإماراتي من خلال الخبرة التنظيمية، والعلاقات القوية بين القطاعين العام والخاص، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية. مع محفظة تشمل مجالات علاجية عالية التأثير مثل السرطان والسكري، تلتزم "دار الدواء العربية " بتحسين الوصول إلى المرضى وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

