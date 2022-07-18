دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك نخبة من الخبراء المتخصصين في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ندوة نقاشية أقيمت مؤخراً بالتعاون بين معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) ومؤسسة PwC الشرق الأوسط. وأوضح المتحدثون أنه مع تحوّل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصبح اتجاهاً سائداً، يجب على المؤسسات الابتعاد عن فكرة اعتبارها مجرد مطلباً للامتثال، بل يتوجب أن تتبناها كمحرّك لنمو الأعمال.

وبحسب مؤسسة PwC، تلتزم 55% من الشركات المدرجة في البورصات حول العالم بالإفصاح الطوعي عن البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد أعربت 78% من الشركات في الشرق الأوسط عن ترحيبها بزيادة اللوائح والقوانين ذات الصلة بالمتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة، معتقدة أنها ستعزز وتسرع من إستراتيجية المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى شركاتهم. ونظراً لأن المستهلكين والمستثمرين أصبحوا أكثر وعياً بالمتطلبات البيئية والاجتماعية، فإن تقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة تشكّل فرصة لإعادة صياغة أجندات الاستدامة الداخلية في الشركات، وتحويلها لمحركات للنمو.

وتعتبر البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة بمثابة تقييم للمخاطر تجاه قيمة المشاريع في شركة ما، مع التركيز بشكل خاص على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة مثل اتباع نهج دائري للنفايات، وتوطين سلاسل التوريد، والتعهد بالالتزام بإعداد ورفع التقارير بشفافية والتركيز على التنوع والشمولية في مكان العمل. وتتزايد أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الأطراف المعنيين والشركاء الرئيسيين في عالم الأعمال، حيث أصبحت وسيلة أساسية لحماية الشركات من المخاطر المستقبلية. وقد ألقى المتحدثون الضوء على أزمة المناخ، واهتمام المستثمرين بالأداء غير المالي وفرص الأعمال الجديدة باعتبارها محفزات رئيسية وراء شعبيتها المتنامية.

وتضمنت قائمة المتحدثين في ندوة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة كلاً من:

ريتشارد سبينسر ، مدير إدارة الاستدامة، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW

، مدير إدارة الاستدامة، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عزة فوزي ، شريك – مسؤولة قسم الضمان والمخاطر وتقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤسسة PwC الشرق الأوسط

، شريك – مسؤولة قسم الضمان والمخاطر وتقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤسسة PwC الشرق الأوسط راشد خورشيد ، شريك – قسم الضمان، دبي، مؤسسة PwC الشرق الأوسط

، شريك – قسم الضمان، دبي، مؤسسة PwC الشرق الأوسط أليشا دوسا، مديرة إدارة الضمان، مؤسسة PwC الشرق الأوسط

وأكد المشاركون أن معظم الشركات لا تزال في مرحلة الامتثال لإطار العمل الخاص بالمتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى التعقـيد والتطوير المستمر لمعايير إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولكن من أجل تحقيق الفوائد الحقيقية للمتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تحتاج المؤسسات إلى دمج هذه الممارسات في استراتيجيات أعمالها. وفي خضم تصاعد التحديات المناخية والاجتماعية، تعمل الحكومات على إحداث التغيير من خلال إرساء اللوائح والأنظمة، وأصبح المستهلكون أكثر وعياً بيئياً واجتماعياً، ويستجيب المستثمرون كذلك للظروف المتغيرة للأسواق. وسيتم التخفيف من التكلفة قصيرة الأجل المطلوبة لاعتماد استراتيجية مناسبة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال الفرص الواعدة على المديين المتوسط والطويل.

وفي الشرق الأوسط، فإن الإمارات والأردن ومصر هي الدول الثلاث الوحيدة التي تفرض على الشركات المدرجة تقديم تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وفي حين أن التأثير الحقيقي يكمن في نوعية المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، فمن المتوقع أن تصبح السياسات أكثر صرامة، حيث تمضي المنطقة قدماً في اللحاق ببقية العالم. ومع ذلك، أكد الخبراء أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به - سواء في جميع أنحاء العالم أو في المنطقة.

وتعمل الحكومات في المنطقة على تطوير أجندات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل مطرد، ومع استعداد الإمارات لاستضافة قمة COP28 العام المقبل، سيتم لفت الانتباه إلى السياسات البيئية المتنامية للدولة، والتي تشمل استثماراً بقيمة 50 مليار دولار أميركي من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهودها في التحول نحو الانبعاثات الصفرية.

وقال ريتشارد سبينسر، مدير إدارة الاستدامة، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة موضوعاً شائعاً بصورة متزايدة، على الرغم من أنه لا يزال يتم خلطه بشكل خاطئ مع الاستدامة. وبينما يُعطي الاثنان نتائج متشابهة، إلا أن السياقات مختلفة؛ فالبيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة تُستخدم من قبل الشركات لتحديد المخاطر، بينما تنظر الاستدامة إلى تأثير الأعمال التجارية على البيئة والمجتمع. ومن المحتمل أن يؤدي فهم المخاطر التي تشكلها التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى إعادة صياغة ضرورة التحول والتغيير، مما يدعم بدوره ممارسات الأعمال التجارية المستدامة".

وقالت عـزة فـوزي، شريك – مسؤولة قسم الضمان والمخاطر وتقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤسسة PwC الشرق الأوسط: "تلعب المحاسبة والضمان دوراً رئيسياً في التنفيذ الناجح لاستراتيجية المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما في المنطقة. وتعد الشفافية والإعداد الدقيق للتقارير جزءاً أساسياً من الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسيكون المحاسبون القانونيون في صميم هذه الجهود. وستصبح توجيهات الخبراء مهمة بشكل خاص مع تفاقم تحديات المناخ والقضايا الاجتماعية، ما يتسبب في نشوء حالة من عدم اليقين، وزيادة تدخل الحكومة. وسيكون تكييف سياسات وإجراءات العمل، بالإضافة إلى تحديد التحديات المستقبلية أمراً بالغ الأهمية لحماية الشركات على المدى المتوسط إلى الطويل".

واتفق المتحدثون جميعاً على أن الشركات ذات الممارسات السليمة هي بمثابة حماة للكوكب والمجتمع، وأن الجيل الجديد من القادة والمستثمرين والمستهلكين هم من يقودون هذه التطلعات. وكان معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية كبرى تصبح محايدة لانبعاثات الكربون، انطلاقاً من إدراكها بأن قيمة ذلك ليس فقط لكوكب الأرض، ولكن لمختلف قطاعات الأعمال أيضاً.

أقيمت الندوة في مكتب PwC في إعمار سكوير بدبي، وحضرها أعضاء من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الأعمال من PwC الشرق الأوسط.

#بياناتشركات

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نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 187,800 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW. إن جميع أفضل 100 علامة تجارية عالمية توظف محاسبين قانونيين.*

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة ونرصد أداءها وندعمها، وجميع أعضاء وطلبة ICAEW، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نحن نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

* المصدر: CAW، 2020، انتربراند، أفضل العلامات التجارية العالمية 2019

نبذة عن PwC

نهدف في PwC إلى بناء الثقة في المجتمع، وإيجاد الحلول للمشاكل الهامة. نحن شبكة من الشركات في 156 دولة مع أكثر من 295,000 موظف يلتزمون بتقديم أعلى معايير الجودة في خدمات الضمان والاستشارات والضرائب. اطلعوا على المزيد، وشاركونا اهتماماتكم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.pwc.com.

وبتأسيسها في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً، تعمل PwC عبر مكاتبها الـ 22 في أنحاء 12 دولة بالمنطقة، مع حوالي 7,000 موظف. (www.pwc.com/me). وتشير PwC إلى شبكة PwC و/أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، بحيث تتمتع كل واحدة منها بكيانها القانوني المنفصل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على: www.pwc.com/structure.

ولمواجهة التحدي المناخي، هناك حاجة إلى تحول جذري في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي، وفي جميع أنحاء العالم. يجب أن تتحرّك الشركات والاقتصادات بسرعة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعنا وكوكبنا. وتلتزم PwC في جميع أنحاء العالم وعلى أساس علمي من أجل الوصول بصافي الانبعاثات (GHG) إلى الصفر بحلول عام 2030، والذي يتضمن دعم شركائها الرئيسيين والأطراف المعنية لخفض الانبعاثات، وكذلك تقليل تلك الناتجة عن عمليات شبكة PwC ومورديها.

ومن خلال استراتيجيتها العالمية الجديدة القوية والمعمول بها The New Equation، تلتزم PwC بتحويل نموذج أعمالها لعزل الكربون من سلسلة القيمة الخاصة بها، وزيادة الشفافية، ودعم تطوير أطر للعمل ومعايير قوية لإعداد التقارير الخاصة بالبيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة.