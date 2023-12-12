أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA عن تنظيم "قمة التجارة في الشرق الأوسط"، وذلك بالتعاون مع كل من مجموعة ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة والعضو المرموق في المنتدى، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. وتُعقد القمة على جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي في يناير 2024.

تواصل المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، دعم منطقة الشرق الأوسط وإقامة الفعاليات بنظام الحضور المباشر بما فيها "قمة التجارة في الشرق الأوسط".

وتُعقد القمة هذا العام على جزيرة ياس في أبوظبي بين 22 و24 يناير 2024، عقب النجاح اللافت الذي شهدته الدورة السابقة التي نظمها المنتدى في مدينة الرياض العام الماضي. ويوفر برنامج القمة إمكانية الوصول إلى منطقة الاتصالات التجارية، والتي تضم 41 شركة وتستضيف العديد من المؤتمرات التعليمية وفعاليات التواصل، إلى جانب جولات تعليمية مثل زيارة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة. كما تتضمن الجولات التعليمية ثلاث زيارات أخرى إلى عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، والتي تضم أسرع أفعوانية في العالم "فورمولا روسا"؛ وعالم وارنر براذرز أبوظبي؛ وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي. ويمكن للراغبين التسجيل الآن وحجز أحد الأماكن المحدودة في الباقة الكاملة التي تتضمن الجولات التعليمية.

كما تحتضن القمة جلسات تعليمية تناقش العديد من المواضيع، مثل الذكاء الاصطناعي وتحديات التحول الرقمي وبناء الوجهات السياحية وأماكن الجذب بأسلوب مستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "انطلاقاً من المكانة الهامة التي تتميز بها المنطقة، يسعى المنتدى إلى تعزيز علاقاته وزيادة عدد أعضائه في الشرق الأوسط. وبذلت أبوظبي ودولة الإمارات جهوداً حثيثة لسنوات بهدف بناء قطاع سياحي مزدهر، ونتطلع إلى التعرف على خططهم المستقبلية والتعلم منها".

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لمحة حول المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية

المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية هي مجتمع حيوي ومتنوع يضم أخصائيي الوجهات والمدن الترفيهية على مستوى العالم. وانطلاقاً من كونها أكبر رابطة تجارية دولية للوجهات الترفيهية الدائمة، تهدف المنظمة إلى بناء مجتمع موحد وضمان التواصل بين الأفراد بهدف تمكينهم من التعلم والنمو معاً، كما تسعى لترسيخ أعلى المعايير المهنية للتميز والسلامة في جميع أنحاء العالم.

وتأسست المنظمة في عام 1918، وتتولى اليوم تمثيل أهم الوجهات والمدن الترفيهية وشركات التوريد والمستشارين والأعضاء الأفراد من أكثر من 100 دولة، بما يشمل أخصائيي المدن والمنتزهات الترفيهية، والوجهات الترفيهية، والمنتزهات المائية، والمنتجعات، ومراكز الترفيه العائلية، وحدائق الحيوان، ووجهات الأكواريوم، والمراكز العلمية والمتاحف وشركات الرحلات البحرية، بالإضافة إلى المصنعين والموردين.

ويقع المقر العالمي للمنظمة ومكتب أمريكا الشمالية في أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية، كما تمتلك مكاتب في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهونج كونج وشنغهاي في الصين، ومدينة مكسيكو في المكسيك. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: IAAPA.org أو الاتصال عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة: IAAPAHQ #IAAPA@

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم مجموعة ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae.