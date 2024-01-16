أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، الرابطة العالمية لقطاع الوجهات الترفيهية، عن تنظيم "قمة التجارة في الشرق الأوسط"، وذلك بالتعاون مع كل من ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. وتُعقد القمة على جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين 22 و24 يناير الجاري.

وتسعى الجهات المنظمة لاستضافة برنامج غير مسبوق ضمن فعاليات الحدث بهدف استكشاف أحدث التوجهات الكفيلة بتعزيز النمو المستمر في قطاع الوجهات الترفيهية بالمنطقة. وتستضيف القمة نخبة من أبرز المتحدثين في قطاع الترفيه والسياحة والاستجمام العالمي، حيث يتشاركون الخبرات والمعارف مع المشاركين في الفعالية، بمن فيهم محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، الذي سيلقي الكلمة الترحيبية للقمة؛ وسكوت أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة ميرلين إنترتينمنتس؛ وأحمد حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه؛ ودون بوتس، رئيس قطاع المدن والوجهات الترفيهية في شركة القدية للاستثمار.

وتركّز القمة على إلهام الحضور وتعريفهم بأفضل الممارسات ذات الصلة بأحدث التوجهات الحالية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمليات، والتحول الرقمي الهادف إلى تحسين تجربة الزوار، ودمج الاستدامة في نماذج الأعمال، وتصميم الوجهات المبتكرة والتخطيط لها، وتطوير الوجهات الترفيهية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمحور رسالتنا حول دعم قطاع الوجهات الترفيهية والمساهمة في تطويره. ويشكل التعليم ركيزةً أساسية في بناء مستقبل أفضل للجميع، لذلك نحرص على إتاحة فرصة المشاركة لجميع خبراء القطاع في هذه الفعالية الهامة".

وتشمل أبرز النقاط من البرنامج التعليمي ما يلي:

تقرير سلامة ألعاب الركوب لمنطقة الشرق الاوسط 2022 الصادر عن المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – ستقوم المنظمة بعرض الإصدار الأول من تقرير سلامة ألعاب الركوب المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يقدم تحليلاً تفصيلياً وشاملاً حول حوادث ألعاب الركوب ضمن المدن الترفيهية في الشرق الأوسط. ويمنح التقرير الحضور أفكاراً وتحليلات حصرية حول حجم هذه الحوادث وطبيعتها وأسبابها من خلال مجموعة بيانات هي الأولى من نوعها في المنطقة.

في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ستقوم المنظمة بعرض الإصدار الأول من تقرير سلامة ألعاب الركوب المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يقدم تحليلاً تفصيلياً وشاملاً حول حوادث ألعاب الركوب ضمن المدن الترفيهية في الشرق الأوسط. ويمنح التقرير الحضور أفكاراً وتحليلات حصرية حول حجم هذه الحوادث وطبيعتها وأسبابها من خلال مجموعة بيانات هي الأولى من نوعها في المنطقة. التوجهات في القطاع: أفكار ورؤى المشغلين حول الوجهات الترفيهية في الشرق الأوسط – تجمع هذه الجلسة أبرز المشغلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ليشاركوا خبراتهم في مجالات الإدارة والكفاءة التشغيلية ورضا الضيوف. وستقدم الجلسة آراء قيمة حول التحديات والفرص التشغيلية لقطاع الترفيه في الشرق الأوسط، فضلاً عن طرح استراتيجيات عملية لمواكبة ظروف السوق سريعة التطور وتحقيق التميز التشغيلي.

تجمع هذه الجلسة أبرز المشغلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ليشاركوا خبراتهم في مجالات الإدارة والكفاءة التشغيلية ورضا الضيوف. وستقدم الجلسة آراء قيمة حول التحديات والفرص التشغيلية لقطاع الترفيه في الشرق الأوسط، فضلاً عن طرح استراتيجيات عملية لمواكبة ظروف السوق سريعة التطور وتحقيق التميز التشغيلي. إدارة الوجهات عالمية المستوى – تجمع هذه الجلسة الحوارية مجموعة متنوعة من المشغلين والجهات المعنية المؤثرة من مختلف الوجهات الشهيرة، وذلك بهدف استكشاف مختلف وجهات النظر والآراء حول تطوير الوجهات، بما في ذلك التحديات والاستراتيجيات المبتكرة والرؤى المستقبلية. وتهدف الجلسة إلى بناء فهم شامل للجوانب المسؤولة عن إضفاء السمات والمزايا العالمية على الوجهة، فضلاً عن رسم أوجه التشابه والاختلاف مع رؤية جزيرة ياس.

ومن جانبه، قال نيكو رينديرز، مدير عضوية أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA: "توفر هذه القمة فرصة استثنائية ومجانية للتعليم والتواصل وبناء العلاقات. وندعو جميع الجهات المعنية في قطاع الترفيه للتسجيل والمشاركة في الفعالية".

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لمحة حول المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية

المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية هي مجتمع حيوي ومتنوع يضم أخصائيي الوجهات والمدن الترفيهية على مستوى العالم. وانطلاقاً من كونها أكبر رابطة تجارية دولية للوجهات الترفيهية الدائمة، تهدف المنظمة إلى بناء مجتمع موحد وضمان التواصل بين الأفراد بهدف تمكينهم من التعلم والنمو معاً، كما تسعى لترسيخ أعلى المعايير المهنية للتميز والسلامة في جميع أنحاء العالم.

وتأسست المنظمة في عام 1918، وتتولى اليوم تمثيل أهم الوجهات والمدن الترفيهية وشركات التوريد والمستشارين والأعضاء الأفراد من أكثر من 100 دولة، بما يشمل أخصائيي المدن والمنتزهات الترفيهية، والوجهات الترفيهية، والمنتزهات المائية، والمنتجعات، ومراكز الترفيه العائلية، وحدائق الحيوان، ووجهات الأكواريوم، والمراكز العلمية والمتاحف وشركات الرحلات البحرية، بالإضافة إلى المصنعين والموردين.

ويقع المقر العالمي للمنظمة ومكتب أمريكا الشمالية في أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية، كما تمتلك مكاتب في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهونج كونج وشنغهاي في الصين، ومدينة مكسيكو في المكسيك. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: IAAPA.org أو الاتصال عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة: IAAPAHQ #IAAPA@

غرفة أخبار المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية

PressOffice@IAAPA.org

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

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