دبي، الإمارات العربية المتحدة: – أعلنت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI ME) عن عقد المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC) كجزء من مؤتمرها السنوي السادس للاستراتيجية التجارية في الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 29 نوفمبر 2023 بفندق كونراد دبـي، بهدف تعزيز قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط.

يهدف مؤتمر هذا العام؛ في ظل جمعه لروَّاد قطاع الضيافة تحت سقف واحد؛ إلى الارتقاء بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط ونقله لمستويات جديدة؛ حيث يمكن للحاضرين توسيع شبكات تواصلهم من خلال التفاعل مع نظرائهم وأقرانهم وقادة الصناعة، فضلاً عن اكتساب الرؤى والأفكار المقدمة من المهنيين المتمرسين بقطاع الضيافة والتعرف على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في السوق.

وفي هذا الصدد، صرحت السيدة/ منى فرج، المديرة الإدارية للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)؛ قائــلةً: "يعد مؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC) المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السادس للاستراتيجية التجارية للشرق الأوسط تجمعًا فريدًا بالنسبة لروَّاد القطاع، حيث يتحد المتنافسون من أجل صياغة مستقبلهم والارتقاء بمهاراتهم. ومن جهة أخرى، يجسد المؤتمر نبض الابتكار والإبداع في قطاع الفنادق؛ حيث يجمع بين كافة روَّاد الفكر التجاري في مجال المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات والتوزيع والعلامات التجارية الفندقية ومجموعات المالكين في المنطقة من أجل مشاركة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في القطاع، وذلك مع تناول المؤتمر لمجموعة من المواضيع والمناقشات وأفضل الممارسات، بقيادة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين على الصعيد العالمي".

ومن جهته، أضاف السيد/ روبرت جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)؛ قائــلاً: "يعد مؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC) لهذا العام حافزًا للابتكار والتعاون في صناعة الضيافة، وذلك مع أخذ المعايير العالمية في الاعتبار. هنا، نكسر الحواجز التنافسية ونجتمع معاً كمنظومة واحدة، ملتزمين معاً بوضع معايير جديدة للتميز ودفع مستقبل قطاع الضيافة إلى الأمام".

وعلى جانب آخر، علق السيد / ألكسندر إدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة "أتومايـز Atomize"؛ قائـلاً: "يشرفنا في «أتومايـز Atomize» أن نكون الراعي البلاتيني لمؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC)، ويسعدنا أن ندعم هذا الحدث المحوري، حيث يُعد هذا المؤتمر بمثابة منصة مثالية لقادة الصناعة للتجمع ومناقشة الاستراتيجيات المبتكرة للمستقبل، وهو ما يتوافق تمامًا مع مهمة «أتومايـز Atomize» لتمكين الفنادق من خلال الحلول الذكية لإدارة الإيرادات. وفي هذا الإطار، نتطلع بشغف إلى المشاركة في حوارات هادفة لدفع قطاع الضيافة في الشرق الأوسط إلى آفـاق جديدة".

ومن جهة أخرى، سيشهد حفل توزيع جوائز نجوم المؤتمر (ROC Star) لهذا العام تكريم أفضل المواهب التي أحدثت فارقًا في صناعة الفنادق، حيث تؤكد الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق بقطاع الضيافة (HSMAI) بقوَّة على أهمية مشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز أداء قطاع الضيافة في المنطقة، وفي هذا الإطار، تعمل جوائز نجوم المؤتمر (ROC Star) على إبراز الأفراد المتميزين في صناعة الضيافة الذين أحدثوا تأثيرًا كبيرًا في القطاع، لذا فإن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة مرموقة لتقديم الفائزين الذين عرضوا إبداعاتهم الفندقية وتبادلوا الأفكار وسلطوا الضوء بفخر على مواهبهم.

يتم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الرئيسية؛ من بينها شركة أتومايـز Atomize""، وفورنوفا "Fornova"، و"المسافــر"، وآيدياز IDeaS""، وفلاير للضيافة "FLYR"، بالإضافة إلى أكثر من 20 جهة راعية أخرى. ومع توسع قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط بسرعة وتطوره باستمرار؛ يلتزم المؤتمر على الدوام بتقديم رؤى ملائمة في توقيتها للمهنيين والمتخصصين في قطاع الفنادق.

وفي هذا العام، سيقدم الفريق المنظم للمؤتمر برنامج الأعمال الفندقية المعتمدة (CHBA) والذي سيعقد في دبي قبل انطلاق مؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC) المقام ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السادس للاستراتيجية التجارية للشرق الأوسط، وذلك في يوميْ 26 و27 نوفمبر. لمعرفة المزيد من التفاصيل؛ يُرجى التفضل بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: hello@hsmaime.org.

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نبذة عن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI):

تأسست الجمعية العالمية في الولايات المتحدة في عام 1927، وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها 5000 عضو من 35 دولةً وفرعاً حول العالم، جميعهم متخصصين في مجالات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في جميع قطاعات الضيافة.

وتلتزم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI)، بتنمية الأعمال التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وشركائهم في هذا المجال، وتلعب دوراً رائداً في تعزيز النمو الذكي والمستدام لإيرادات الفنادق، من خلال توفير جميع الخدمات والبرامج والخبرات المميزة لأعضاء الجمعية لدعم مجالات الضيافة والمبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات في قطاعي السياحة والضيافة.

وتُدير الجمعية فروعها أقليمياً في جميع أنحاء العالم في مناطق مختلفة من القارتين الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إضافةً الى فرعها في الشرق الأوسط، ويتولى قيادة هذه الفروع مجالس الإدارات المختلفة ومجموعة من الموظفين الإقليميين.