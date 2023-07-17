تمت تسمية بنك HSBC كأفضل بنك استثماري في الكويت للسنة الرابعة على التوالي في حفل توزيع جوائز مجلة يوروموني الشرق الأوسط للتميز لعام 2023.

وجاء هذا التكريم بالإضافة إلى فوز بنك HSBC في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بثلاثة جوائز أخرى، بما في ذلك جائزة أفضل بنك لخدمات المعاملات وجائزة أفضل بنك للتمويل في الشرق الأوسط. كما حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على ذلك، قال سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: “تعتبر هذه الجائزة انعكاساً واضحاً لطموحنا لأن نكون الشريك المصرفي الدولي المفضل لدى عملائنا، وكذلك لهدفنا المتمثل في أن نكون أفضل بنك دولي للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط . ولطالما كان بنك HSBC من البنوك الرائدة في أنشطة التمويل وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت من خلال قيامنا بدعم عملائنا لتنفيذ صفقات معقدة واستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الدولية المتقلبة. كما اننا لعبنا دوراً رائداً في السوق في تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى الدولة، الأمر الذي يعتبر أولوية هامة للعديد من عملائنا منذ أن تم إدراج السوق الكويتي ضمن مؤشر MSCI العالمي للاستثمار في الأسواق الناشئة."

ويعتبر بنك HSBC الكويت شريكاً ملتزماً ببرامج النمو في الدولة، وفي توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية لدعم عملائنا عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات المحلية والمؤسسات المالية. وكأولوية استراتيجية، يركز بنك HSBC على نقاط قوته لتحقيق نتائج متميزة للعملاء، مثل تعزيز الانتشار الواسع لشبكته وخبرته العالمية المتميزة لدعم الوصول إلى أسواق رأس المال.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الهيئات المانحة للجوائز وآلية المنح عند الطلب.

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

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قائمة بجوائز مجلة يوروموني للتميز التي فاز بها HSBC في منطقة الشرق الأوسط