الدوحة: يحتفل بنك HSBC بالذكرى السبعين لتأسيسه في قطر بعمل فني تم تكليفه خصيصاً للفنان القطري الشهير مبارك المالك.

وقال السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر: «إن الأعمال الفنية الفريدة لمبارك تحكي قصة النمو والتطور في قطر. ولقد أدت مسيرة التطور التي شهدتها دولة قطر من كونها مورّد للؤلؤ لتصبح مورداً عالمياً للطاقة إلى إحداث تحول اجتماعي واقتصادي ملحوظ طال جميع قطاعات المجتمع، بدءاً من الأعمال التجارية والاستثمار وصولاً إلى التعليم والرعاية الصحية والثقافة. كما أن تعزيز الاتصال العالمي للدولة من خلال قطاع الطيران والمناطق الحرة في قطر واستضافة الأحداث الدولية، قد أسهم أيضاً في تعزيز قطاع السياحة النابض بالحياة. ونحن في HSBC نتشرف بكوننا شريكاًَ نشطاً وفاعلاً في نمو وتطور دولة قطر منذ بداية وجودنا فيها قبل 70 عاماً، وكذلك حصولنا على الدعم المستمر من قيادة الدولة البلاد طوال هذه الفترة.»

وباعتبارنا من أحد البنوك الأولى العاملة في الدولة، ساعد بنك HSBC في إرساء أسس قطاع الأعمال المصرفية والمالية ولعب دوراً كبيراً وأساسياً في العديد من الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال العقود التي تلت ذلك.

وتتضمن قائمة الإنجازات التاريخية لبنك HSBC تركيب أول جهاز صراف آلي في عام 1986، وكونه أول بنك يقدم خدمات الحفظ الأمين في عام 1998 وأول بنك يفتح منصة مصرفية استثمارية ويقدم خدمات الصناديق المؤسسية في عام 2005.

العمل الفني

ركز مبارك المالك في هذا العمل الفني الجديد على المعالم البارزة المرتبطة بدولة قطر. كما أدرج عناصر رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية مع رؤية للنمو والازدهار المستدام.

ويشتهر مبارك بفن رسم اللوحات الجدارية الملونة والنابضة بالحياة في الشوارع والتي تصور تفاؤلاً لا حدود له بمستقبل الأمة.

وأضاف عبد الحكيم مصطفوي: "إن أسلوب العمل النابض بالحياة والمميز يعكس طاقة أمة تقودها قيادة طموحة وروح قوية ونمو مستدام وأمل في المستقبل."

هذا وسيتم عرض العمل الفني للجمهور في منطقة مشيرب خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

حول بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. ويبلغ حجم أصول بنك HSBC في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 71 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2022.

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-انتهى-