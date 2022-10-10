عقد البنك السعودي البريطاني "ساب" مؤخراً ندوة "الاقتصادي" السنوية لهذا العام في العاصمة السعودية الرياض، استضاف خلالها عدد من أبرز الخبراء الاقتصاديين في مجموعة HSBC ، وحضر الندوة مجموعة من رجال الأعمال وكبار عملاء بنك ساب من الأفراد والشركات.

وتهدف الندوة إلى تزويد العملاء بنظرة اقتصادية وتحليل للاتجاهات من قبل كبار الاقتصاديين في مجموعة HSBC وهم: السيد سايمون وليامز كبير الاقتصاديين للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، والسيد بول ماكيل – الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية، و السيدة جانيت هنري كبير الاقتصاديين.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية ألقاها السيد توني كريبس - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لساب، أكد فيها التزام ساب بدوره نحو تحقيق تطلعات الرؤية الوطنية 2030، و مساهمته الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع الكبرى، ودعم المؤسسات والشركات بمختلف فئاتها، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في المملكة والمنطقة ككل. مشيراً إلى رؤية ساب في أن يصبح البنك العالمي الرائد في المملكة.

وأشار الأستاذ ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب إلى أن عقد مثل هذه الجلسات والاستماع إلى آراء الخبراء وتوقعاتهم أمر في غاية الأهمية لتحديد فرص النمو المستدام. واختتم حديثة بالتأكيد على أن الإدارة السليمة التي قدمتها المملكة خلال فترة الجائحة ، والاستخدام الحكيم لمواردها المالية، جعلها في وضع ملائم للغاية، وهي بالتأكيد وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين.

كما قدم المتحدثون رؤيتهم حول الاقتصاد العالمي والعوامل المؤثرة فيه في المنظور القريب والمتوسط، حيث تطرقت السيدة جانيت هنري إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الإنتاج و العناصر الحيوية الأخرى. فيما تحدث السيد بول ماكيل في تقديم رؤيته حول التذبذب الحاصل في سوق العملات العالمية الرئيسية في ظل التباطؤ الاقتصادي عالمياً، وارتفاع اسعار الفائدة، والعناصر المؤثرة على النمو الاقتصادي في المنطقة. وشارك السيد سايمون وليامز عن الآفاق الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، واصفاً الأوضاع الاقتصادية الحالية في المنطقة بأنها جيدة بشكل استثنائي، مؤكداً أن المملكة تقود المنطقة إلى الأفضل باعتمادها على مبدأ بناء اقتصاد متنوع.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.