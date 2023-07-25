دبي : تم الإعلان عن إطلاق سلسلة بطولة HSBC لسباعيات الرجبي - HBSC SVNS، التي تعتبر واحدةً من أهم الفعاليات العالمية المتميزة لجولة سباعيات الرجبي في ثماني مدن عالمية شهيرة كحدث كبير ومهرجان احتفالي وتجربة فريدة من نوعها لحضور مجريات منافسات رياضة الرجبي في بعض أكثر المواقع إثارة في العالم، بدءاً من دبي، الامارات العربية المتحدة.

ومع الطموح الجريء لزيادة مدى انتشار وجاذبية لعبة الرجبي عالمياً، تهدف بطولة HSBC لسباعيات الرجبي إلى تقديم أفضل التجارب المميزة، باعتبارها مهرجان رياضي وترفيهي وثقافي فريد من نوعه.

وستوفر سلسلة بطولات HSBC لسباعيات الرجبي، التي ستنطلق في دبي في ديسمبر 2023، منصة سنوية لأفضل اللاعبين الرياضيين المحترفين في سباعيات الرجبي في العالم للتألق مع 12 فريقاً من الرجال والنساء الذين سيتنافسون من خلال هذه المنصة العالمية في نفس الموقع.

وقال سايمون كالدر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة العمليات لدى بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة: "من خلال السنوات العديدة من العمل الوثيق مع World Rugby بهدف نشر ودعم هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم، أصبح HSBC اسماً مرادفاً لبطولة سباعيات الرجبي العالمية. وإن التزامنا تجاه دعم رياضة الرجبي وتعزيز شعبيتها هنا في الإمارات العربية المتحدة سيضمن استمرار البطولة العالمية التي تحظى بعدد كبير من المتابعين الدوليين لتكون نقطة ارتكاز أساسية على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية. ولقد أبرمنا شراكة مع طيران الإمارات و World Rugbyلإنجاح بطولة دبي منذ عام 2010، ومن خلال هذا الالتزام الجديد الذي سيمتد حتى عام 2027، فإننا نتطلع قدماً إلى دعم هذه الرياضة على الاستمرار ووصلوها الى آفاق أكبر."

وبالتأسيس على هذا النموذج الجديد، توفر بطولة سباعيات الرجبي فرص التكافؤ بين الجنسين خلال جميع الجولات السبع من البطولة وكذلك المباريات النهائية الكبيرة التي ستشمل منافسات مشتركة للرجال والنساء والمساواة في رسوم المشاركة، مع زيادة بنسبة 70 في المائة في حجم استثمار World Rugby في رسوم المشاركة كالتزام منها تجاه تحقيق النمو المستدام.

ومن جانبه، قال محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: "دعم بنك HSBC المستمر لرياضة الرجبي له الأثر الطيب في اتساع قاعدة الممارسين لرياضة الرجبي والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تعزيز مكانة هذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن كونه مساهماً مباشراً في جعل ممارسة الرجبي أكثر سهولة وانتشاراً منذ بداية إطلاق برنامج مسار لاعب الرجبي الإماراتي في عام 2011 بالتعاون مع اتحاد الامارات للرجبي. ولقد شهدت هذه الشراكة وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (باستثناء فترة الجائحة) مشاركة أكثر من 100,000 من طلاب المدارس الإماراتيين، من الذكور والإناث، في البرنامج سنوياً. وذلك يدعونا بأن نكون فخورون لما حققناه على مدار ال 12 عاماً الماضية، ونتطلع قدماً إلى مواصلة قصص النجاح مع شريك نجاحنا بنك HSBC."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

www.hsbc.ae

بطولة HSBC لسباعيات الرجبي - HBSC SVNS - تواريخ انطلاق الفعاليات

• دبي، الإمارات العربية المتحدة - 2-3 ديسمبر 2023

• كيب تاون، جنوب إفريقيا - 9-10 ديسمبر 2023

• بيرث، أستراليا - 26-28 يناير 2024

• فانكوفر، كندا - 23-25 فبراير 2024

• لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية - 2-3 مارس 2024

• هونغ كونغ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين - 5-7 أبريل 2024

• سنغافورة، سنغافورة - 3-5 مايو 2024

• مدريد، إسبانيا - 31 مايو - 2 يونيو 2024

جميع التواريخ والأماكن صحيحة في وقت نشرها وهي عرضة للتغيير.

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برنامج مسار اللاعب الإماراتي - اتحاد الإمارات للرجبي

جدول رقم 2: البرنامج

2021 2022 2023 2024 إجمالي عدد المدارس 40 60 70 80 إجمالي عدد المشاركين في المرحلة التجريبية 40000 70000 80000 90000 إجمالي عدد المشاركين في مرحلة اللعب 3% 1200 2100 2400 2700 إجمالي عدد المشاركين في مرحلة الاحتفاظ 8% 96 168 192 216 عدد المدربين التعليميين 50 100 200 300 عدد مسؤولي التطوير الإقليميين 1 2 3 3.5 عدد المشاركين من برنامج مسار اللاعب الإماراتي حتى برنامج شاهين/تغيير النوادي 30 45 60 75 عدد فعاليات ومنافسات الرجبي 3 10 12 15

معلومات حول بطولة سباعيات الرجبي - كيف ستعمل

فعاليات شهيرة: ستعمل بطولة سباعيات الرجبي على زيادة عروضها الثقافية والترفيهية في كل وجهة، مع توفير الأطعمة والمشروبات التي تتناسب مع النكهات المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات التنافسية والاجتماعية للمشاركة فيها، وستمنحك بطولة سباعيات الرجبي بمجملها عامل الشعور بالسعادة، بدءاً من شروق الشمس حتى غروبها.

مساواة في تسليط الضوء: تم تخفيض عدد الفرق المشاركة من الرجال والسيدات في الفعاليات بشكل مجمّع ومتساوي بالكامل مع عدد الفرق من الرجال من 16 إلى 12 فريقاً، بما يتماشى مع نموذج المنافسة الأولمبية.

لعبة تنافسية حتى النهاية: "الحدث النهائي الكبير" السنوي سيتوج أبطال سباعيات الرجبي وسيوفر الفرصة لأربعة فرق من الرجال والسيدات للارتقاء إلى أعلى المستويات ضمن سلسلة تحديات بطولة سباعيات الرجبي العالمية

إعادة هيكلة عملية الصعود والهبوط: ستنضم الفرق المصنفة من المرتبة التاسعة إلى الثانية عشرة إلى الفرق الأربعة الأولى من سلسلة تحديات بطولة سباعيات الرجبي العالمية في منافسة التصفيات ذات التنافسية العالية والتي ستشهد قيام الفرق الأربعة الأولى بضمان مكانها ضمن الإصدار التالي من بطولة سباعيات الرجبي.

فرصة للجميع: ستشارك الفرق الأربعة غير المتأهلة في المسابقات الإقليمية للتأهل للمشاركة في سلسلة التحديات التالية، والتي ستضم 12 فريقاً من الرجال و 12 فريقاً من السيدات الذين سيتنافسون فيما بينهم على المستوى الثاني من بطولات الرجبي الدولية.

كن حاضراً: ستنطلق فعاليات بطولة HSBC لسباعيات الرجبي 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 1 و 2 ديسمبر 2023، وهي بمثابة حجر الأساس لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. للمزيد من المعلومات حول الوجهات وتذاكر بطولة سباعيات الرجبي، تفضل بزيارة الموقع SVNS.com

سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات المتعلقة بسلسلة التحديات، بما في ذلك التواريخ والمواقع والفرق المتنافسة في مرحلة لاحقة.