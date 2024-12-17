وزير العمل يكرم الـ20 شركة الأكثر تميزًا في توظيف الشباب

تحت شعار "بوابتك لاستكشاف مسارك المهني المناسب"، أعلنت شركة هواوي، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إطلاق النسخة الخامسة من ملتقى التوظيف HiRE 2024، إحدى مبادرات هواوي الاستراتيجية والتي تأتي ضمن منظومة هواوي بنك القدرات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iTB) بهدف توفير منصة مثالية للمواهب الشابة لتقديم أنفسهم أمام الشركات الكبرى والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، مما يؤكد التزام هواوي بدعم الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

بدأت فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى التوظيف HiRE مع إطلاق منصة التوظيف الإلكترونية في 30 أكتوبر الماضي، واستمرت حتى 8 ديسمبر الجاري، لتكون أولى الخطوات التحضيرية للملتقى هذا العام. ومن خلال المنصة، أتيحت للشباب فرصة التقدم لأكثر من 70 شركة كبرى، تشمل قطاعات الاتصالات والمشغلين والقطاع المصرفي، وغيرها من بينها WUZZUF، Metra Computers، NOK Human Capital، Mahrati، بالإضافة إلي شركات اقليمية مثل Siemat ,Matn Business Solutions, Al Gas, Growth Labsوغيرهم. وقد شهدت فعاليات الملتقي تسليم عقود عمل لذوي الهمم، بجانب زيارة جناح التوظيف الخاص بالشركة، وتكريم الشركات الأعلى توظيفًا والتي تتعاون مع "هواوي" وعددها 20 شركة.

كما أتاحت المنصة للشركات فرصة فريدة لنشر الوظائف الشاغرة والتواصل المباشر مع الكفاءات، مما يساهم في تسهيل عملية التوظيف واستقطاب أفضل المرشحين، لا سيما حاملي شهادات هواوي المهنية مثل HCIA و HCIP و HCIE، والعمل على تعزيز فرصهم في الانضمام إلى شركات عالمية ومحلية. وخلال هذه الفترة تم إجراء مقابلات تقنية واختبارات كفاءات عبر المنصة، مما ساهم في تسهيل عملية انتقاء الكفاءات الشابة بطريقة رقمية وسريعة، مما يعكس التزام هواوي المستمر بتبني أحدث التقنيات لتعزيز فرص التوظيف وربط المواهب المصرية بالأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل أن الدولة المصرية حريصة على تكثيف التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج بكافة الملفات المُشتركة، وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تشجع على الإستثمار المحلي والأجنبي وإزالة كافة العقبات أمامه، وكذلك خلق بيئة عمل لائقة تُحقق المزيد من الأمان الوظيفي وتُوفر فرص عمل مناسبة، وتعمل على تنمية مهارات الشباب تماشيًا مع مُتغيرات سوق العمل.

وفي كلمته قال الوزير جبران أن هدف هذا اللقاء هو توفير فرص عمل للشباب ولذوي الهمم، مؤكدًا على اعتزازه بهذا التعاون مع شركة هواوي العملاقة والتي تمارس نشاطها في مصر منذ أكثر من 24 عامًا، والذي يأتي تماشياً مع أهداف وتوجهات الدولة المصرية في التشجيع على الاستثمار الأجنبي وتوفير فُرص عمل وبيئة لائقة للعمال، تماشيًا مع سوق العمل واحتياجاته، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال: "علينا أن تعاون من أجل التركيز على التنمية البشرية، في اطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، خاصة وأن هواوي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، ومعنية بتوفير فرص العمل اللائقة، وملتزمة بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية في ضوء رؤية مصر 2030، وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتنمية مهارات الشباب عليها خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المُدربة إعدادًا جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل."

‏ كما أوضح الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المعهد يساهم بشكل فعال في بناء القدرات الرقمية للشباب المصري من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، وشبكات البيانات، وأمن المعلومات، و الذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث نهدف الى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف في هذه المجالات. ويُعد المعهد شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرة حيث يوفر ملتقى التوظيف HiRE منصة مثالية للتواصل بين الشركات والكوادر الشابة، مما يُسهم في تمكينهم من قيادة التحول الرقمي في المستقبل".

وأضاف دكتور خطاب أن مؤتمر هواوي التوظيفي Hire يعد فرصة جيدة لأبناء وخريجي المعهد القومي للاتصالات من مختلف المبادرات التي يقدمها المعهد بشكل عام و بشكل خاص خريجي أكاديمية المواهب المصرية بالتعاون مع هواوي التي تهدف لتخريج 1500 متخصص خلال خمس سنوات وأكاديمية الألياف الضوئية التي تسعي لتدريب 3000 فني ومهندس خلال 3 سنوات والذي شهد إطلاقهما معالي وزير الاتصالات الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتصف هذا العام.

كما قال السيد دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر: "لطالما أولينا اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر منذ انطلاق أعمالنا فيها قبل 25 عامًا. وقد حرصنا على تحقيق ذلك من خلال محورين رئيسيين: تبني أحدث التقنيات وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. ونتيجةً لذلك، تمكنا من إنشاء أكثر من 114 أكاديمية في الجامعات المصرية وتم تدريب أكثر من 1500 مدرب علي يد أكثر من 23 خبير بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، الذين بدورهم دربوا أكثر 40 ألف شابًا وشابة حتى الآن، ومن خلال ملتقي Hire يتم مساعدة خريجي برامجنا التدريبية المتنوعة في إيجاد فرص العمل في كبرى الشركات المحلية والعالمية."

وفي سياق متصل، أضاف ما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال بهواوي: "إن ملتقى HiRE ليس مجرد حدث توظيف، بل هو منصة استراتيجية لتعزيز ربط الشباب المصري بسوق العمل العالمي، وتجسد النسخة الخامسة من هذا الملتقى التزام هواوي العميق بتمكين الكفاءات المحلية وإعدادهم ليكونوا قادة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

وقد استعرضت المهندسة/ أسماء سراج، المدير التنفيذي للتدريب والتطوير الأكاديمي بأكاديميات هواوي، دور التكنولوجيا في تشكيل فرص المستقبل وتحدثت عن نماذج النجاح اللي حققها ملتقي التوظيفي Hire على مدار الخمس السنوات الماضية.

واختتمت فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى التوظيف HiRE بحفل رسمي مميز، تم خلاله تسليم عقود التوظيف للمواهب المختارة، بحضور معالي وزير العمل، وعدد من المسؤولين وممثلي كبرى الشركات، مما يبرز التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، ويؤكد على التزام الجهات المشاركة بدعم الشباب وتطوير قدراتهم لتحقيق مستقبل مهني واعد.

حضر الفعالية كل من السيد/ عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، والسيد/ كريم رمضان، المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والسيد/ أحمد مصطفى، مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، والسيدة/ هبه أحمد، مدير عام التشغيل، والسيدة/ أميرة ممدوح، مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، والسيد/أحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة. ومن جانب هواوي حضر السيد/ دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، والسيد/ ما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال بهواوي، والمهندس/ عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات هواوي مصر.

جدير بالذكر أن ملتقى التوظيف HiRE هو جزء من استراتيجية هواوي المستمرة لتطوير مهارات الشباب المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدعم من برنامج بنك القدرات (iTB) وأكاديمية هواوي، ويهدف إلى تجهيز الخريجين بالبرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتحقق التواصل بينهم وبين الشركات الرائدة في القطاع، مما يوفر لهم فرص عمل مناسبة.

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