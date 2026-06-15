الدوحة، قطر : احتفلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، بإنجازات خريجيها من منطقة الشرق الأوسط خلال حفل التخرج السنوي الذي أُقيم في الحرم الرئيسي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يونيو.

وكرّم الحفل خريجي برامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بجامعةHEC Paris في الدوحة، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والخريجين والشركاء، إلى جانب ضيوف بارزين من مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي، احتفاءً بالتميز الأكاديمي والقيادة والأثر العالمي.

وعكست دفعة عام 2026 قوة وتنوع منظومة التعليم التنفيذي لدى جامعة HEC Paris في الدوحة، حيث تخرّج 144 مشاركاً موزعين على أربع دفعات من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، بينهم %26 من المواطنين القطريين و%34 من النساء. كما سجل نحو 430 مشاركاً وأفراد من عائلاتهم للسفر إلى باريس والمشاركة في حفل التخرج هذا العام.

وقبل انطلاق حفل التخرج الرسمي، استضافت الجامعة لقاءً مخصصاً للضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي في مقر رابطة خريجي HEC Paris بباريس، جمع الخريجين والخريجين السابقين وممثلي السفراء وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء المنطقة. وخلال هذا اللقاء، سلّطت الجامعة الضوء على التأثير المتنامي لمجتمعها الإقليمي، حيث يواصل خريجوها التقدم إلى مناصب قيادية عليا وإحداث أثر إيجابي في مؤسساتهم واقتصاداتهم.

وينضم هؤلاء القادة إلى شبكة خريجين عالمية تضم أكثر من 80,000 متخصص حول العالم، لينضموا إلى مجتمع مؤثر من رواد الأعمال وصنّاع التغيير الذين يسهمون في تشكيل مختلف القطاعات، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المنطقة والعالم.

تهانينا لخريجي دفعة عام 2026!

-انتهى-

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