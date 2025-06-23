دبي: في خطوة تعكس التقدير الدولي للدور المتنامي الذي تقوم به جمارك دبي لتمكين الكوادر والقيادات النسائية، للمساهمة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، حققت جمارك دبي إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزة Harvard Business Awards Council المرموقة، ونالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة اسعاد العملاء مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي، الجائزة و الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق خلال الحفل الذي أُقيم في الجمعية الملكية للفنون والصناعات والتجارة (RSA) في لندن، وهي مؤسسة تاريخية رائدة في دعم التقدم الاجتماعي والابتكار منذ عام 1754.

وفازت إيمان السويدي بهذه الجائزة تقديراً لدورها البارز في تعزيز الابتكار والإبداع ودعم مبدأ الشمولية، والمساهمة في تشكيل ملامح القيادة الجمركية على المستوى العالمي ما أحدث تحولاً مهما ًفي تسهيل العمليات بجمارك دبي وتقليص الإجراءات والتسهيل على العملاء وتحقيق سعادتهم ورضاهم عن الخدمات الحكومية التي تقدمها الدائرة.

وبهذه المناسبة صرحت إيمان السويدي قائلةً: "تحظى الكوادر النسائية في جمارك دبي بدعم كامل من فريق القيادة العليا، ونسعى أن يكون للمرأة الإماراتية دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزز جمارك دبي من هذا الدور بتوفير بيئة عمل إيجابية ومشجعة للكوادر المواطنة لتحقيق أعلى المناصب، معبرة عن سعادتها بانضمام هذه الجائزة العالمية إلى سجل جمارك دبي الحافل بالجوائز المرموقة".

ومثل مؤتمر هذا العام وحفل الجوائز حدثاً استثنائياً بإطلاق النموذج العالمي الجديد للتميز الذكي المستدام (ISE)، إلى جانب تكريم 63 فائزاً ضمن 30 فئة، تم اختيارهم من بين 4,172 طلب ترشيح وبتقييم استغرق أكثر من 5,500 ساعة، للاحتفاء بإنجازات متميزة في مجالات دمج الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والابتكار على مستوى عالمي.

وتعزز هذه الجائزة التزام جمارك دبي بالابتكار، والاستدامة، وتحقيق قيمة مضافة، ما يرسخ مكانتها كنموذج عالمي للحكومة الذكية ذات الرؤية المستقبلية على الساحة الدولية.

ويعد هذا الإنجاز في جوائز HBC الدولية دليلاً على روح الريادة التي تتمتع بها جمارك دبي، ودورها المحوري في تعزيز تسهيل التجارة، والقيادة، والشمولية وهي مساهمات تحظى بتقدير كبير من قبل مؤسسة جوائز HBC الدولية العريقة.

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