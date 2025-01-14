اختتم بنك بوبيان مشاركته ورعايته الرئيسية لسباق Gulf Run، إحدى أضخم الفعاليات الرياضية في رياضة المحركات على مستوى منطقة دول الخليح، وذلك بعد اختتام فعاليات السباق النهائية الذي أُقيم مؤخراً في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وقد شهد هذا الحدث الرياضي المميز مشاركة أهم اللاعبين والمحترفين من عُشاق رياضة سباق السيارات والدراجات النارية وسط أجواء تحدي رياضية حماسية وحضوراً جماهيرياً كثيفاً حيث ضم العديد من المطاعم والكافيهات والمناطق المخصصة للاطفال، علاوة على مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية المتماشية مع الأجواء العائلية والشبابية ومختلف الأعمار.

ومع الختام، كرم بنك بوبيان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور مساعد مدير عام إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه صالح البسام. ويُعد GulfRun تجمع متكامل يضم العديد من فئات سباقات السيارات للكبار والصغار والدراجات النارية بمشاركة العديد من المتسابقين على المستوىين المحلي والدولي.

وصرح البسام قائلاً "مع اختتام سباق GulfRun الذي شهد نجاحاً حافلاً خلال هذا الموسم، نؤكد دائماً على حرص بنك بوبيان لرعاية ودعم أي حدث رياضي مميز وغير مسبوق على مستوى الفعاليات الرياضية، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك الاستراتيجية الهادفة إلى تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لرفع درجة الوعي الرياضي وتنمية شغفهم وحبهم لمختلف الرياضات لاسيما رياضة سباق السيارات، أحد أكثر الرياضات شعبية وشغفاً بين الكثير في الكويت.

وأضاف أن خلال السباق والذي استمر 4 أيام، تواجد بنك بوبيان بجناح مميز وخاص شارك فيه عملاؤه وزائري الفعالية من مختلف الأعمار العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، كما قدم الهدايا والجوائز الفورية التي لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً. بالإضافة إلى ذلك، تواجد فريق من موظفي البنك لتعريف الزوار أكثر بأهم الخدمات والمنتجات، والرد على كافة الاستفسارات.

تجربة رياضية فريدة

وأوضح أن Gulf Run يُعد تجربة رياضية فريدة من نوعها، حيث عزز مشاركة أهم اللاعبين والمحترفين وأيضاً هواه الرياضة من مختلف الدول وساهم في تنمية مهاراتهم الرياضية والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية ومنحهم فرصة مميزة لإبراز قدراتهم بالمنافسات الرياضية.

وتم اختيار مدينة الكويت لرياضة المحركات لتُقام عليها فعاليات السباق هذا العام كونها الواجهه الأنسب والأكثر أماناً لممارسة هذا النوع من السباقات، حيث خضع المتسابقون لتمارين وتدريبيات رياضية لتهيئتهم و تجهيزهم من حيث اللياقة البدنية و الصحية و العملية قبل المشاركة في السباق والدخول في منافسات قوية، كما وفر السباق كافة مقومات القيادة الآمنه والامتثال لكافة معايير الأمن والسلامة الدولية المماثلة لكبرى السباقات العالمية استعداداً لخوص منافسات احترافية قوية.

واختتم البسام أن شراكة بوبيان لاستراتيجية ورعايته لسباق GulfRun يُرسخ نهجه في تطبيق معايير المسؤولية المجتمعية والتنمية الرياضية المستدامة، فهو بمثابة احتضان لمحترفي وهواه سباق السيارات، وذلك كونه البنك الرائد في تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لرفع درجة الوعي الرياضي وتنمية شغفهم وحبهم لمختلف الرياضات.

بوبيان أسلوب حياة

وقد نجح بنك بوبيان في السنوات الاخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية التى تتعلق بعمل البنوك والقطاع المصرفي بكافة اشكاله وهو ما انعكس بالتالي على مستوى ما يقدمه من خدمات وحلول أو تنمية مجتمعية مع عملائه وغيرهم، حيث أنه أكثر من مجرد بنك، انه أسلوب حياة أو life style ويأتي ذلك في إطار رؤيته الواضحة واستراتيجيته طويلة المدى للاستمرار في تطبيق معايير الاستدامة المجتمعية وتبني التوعية الصحية والرياضية بشكل مستمر والحث على أهميتها لجعلها أسلوب حياة لكافة شرائح المجتمع.

-انتهى-

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