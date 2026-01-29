نيكولاي ملادينوف: نصدر إلى 15 سوقاً عبر أربع قارات ونطمح لمضاعفة حجم صادراتنا ثلاث مرات بحلول 2027

القاهرة: أعلنت شركة الأهرام للمشروبات الرائدة في صناعة المشروبات في مصر، عن مشاركتها الأولى في معرض " جلفود - Gulfood 2026"، أكبر معرض سنوي لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم والمقرر إقامته في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، وذلك في إطار استراتيجيتها التصديرية طويلة الأجل التي تستهدف دعم التصنيع المصري، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الشراكات الدولية .

يعكس حضور شركة الأهرام للمشروبات فى معرض جلفود - Gulfood نهجاً مؤسسياً في نمو الصادرات، قائماً على إدارة محفظة منتجات قوية ومتنوعة، مع إعطاء أولوية لتنويع الأسواق، وتعزيز قوة العلامات التجارية، وخلق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف المناطق الجغرافية.

شاركت الشركة فى المعرض تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعبر الجناح المصري، حيث أكدت شركة الأهرام للمشروبات التزامها التام بدعم الأجندة الوطنية للتصدير، ودورها في تعزيز قدرة المصنعين المصريين على توسيع تجارة الأغذية والمشروبات خارج الأسواق التقليدية، دعمًا لهدف الحكومة الطموح بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وتضمن الجناح عرض مشروب «فيروز»، أول مشروب شعير طبيعي خالٍ من الكحول في مصر بنكهة الفاكهة.

تدير شركة الأهرام للمشروبات محفظة مشروبات متعددة الفئات تمتد عبر 30 علامة تجارية، ما يمكّنها من تلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة والتكيف مع ديناميكيات الأسواق عبر مختلف المناطق. ويوفر هذا التنوع للشركة منصة تصدير قابلة للتوسع، تدعم الانتشار الجغرافي الواسع والقدرة على الاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة.

وبحلول نهاية عام 2025، كانت شركة الأهرام للمشروبات تصدر منتجاتها إلى 15 دولة في أربع قارات، مع وجود راسخ في منطقة الخليج، وأوروبا، وآسيا، والمشرق، وأفريقيا، والولايات المتحدة. وخلال عام 2025، وسعت الشركة نطاق صادراتها بشكل أكبر، من خلال دخول أسواق جديدة في كل من الخليج وأوروبا. ومنذ دخولها سوق الخليج في 2019، ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 73%، بينما نمت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 364% منذ 2023. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، زادت محفظة صادرات الشركة الإجمالية بنسبة 91% مقارنة بعام 2022.

أعرب نيكولاي ملادينوف العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، عن سعادته بالمشاركة في جلفود - Gulfood 2026. وقال: "بحلول نهاية عام 2025، كانت شركة الأهرام للمشروبات تصدر إلى 15 سوقاً عبر أربع قارات، مع نمو إجمالي محفظة صادراتنا بنسبة 91% على مدار السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "شهدنا نشاطًا قويًا في أسواق الخليج وأوروبا، وهو ما يعكس تركيزنا على بناء أعمال تصديرية متنوعة. وتأتي مشاركتنا في معرض جلفود - Gulfood لدعم خططنا طويلة الأجل للتوسع دوليًا من خلال شراكات قوية، ومحفظة منتجات متنوعة، والاعتماد على التصنيع في مصر. وبالنظر إلى المستقبل، نطمح إلى مضاعفة حجم صادراتنا ثلاث مرات بحلول عام 2027 مقارنة بعام 2024، بما يعزز دورنا فى دعم أجندة نمو الصادرات الوطنية لمصر

وتعكس مشاركة علامة "فيروز" في المعرض هذه الاستراتيجية الأوسع لشركة الأهرام للمشروبات، باعتبارها علامة ذات تاريخ عريق تواصل التطور من خلال الابتكار ومواكبة متطلبات الأسواق، مع الحفاظ على مكانتها ضمن محفظة متنوعة تخدم شرائح وأسواق متعددة.

ويُعقد معرض " جلفود - Gulfood " سنويًا، حيث يجمع أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، ويعرض 1.5 مليون منتج ، موفراً منصة عالمية حيوية للتبادل التجاري والابتكار والنمو القائم على التصدير، بما يدعم هدف شركة الأهرام للمشروبات في توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز نموذج التصدير القائم على التصنيع.

ومن خلال مشاركتها الأولى في معرض « جلفود - Gulfood»، تواصل شركة الاهرام للمشروبات تعزيز منصتها التصديرية العالمية، مؤكدة التزامها بالنمو المستدام، وتطوير الأسواق الدولية، وبناء علامات تجارية قادرة على التواصل مع المستهلكين عبر مختلف الأسواق.

