أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "ايدج" على شهادة أفضل بيئة للعمل Great Place to Work®، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة المجموعة تزامناً مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها. ويعكس هذا التكريم البارز التزام "ايدج" الراسخ بتوفير بيئة عمل ديناميكية وثقافة داعمة ومبتكرة - وهي القيم التي تُشكل جوهر عملياتها منذ إنشائها في عام 2019.

وتستند شهادة Great Place to Work® إلى ملاحظات شاملة من الموظفين وتحليل مستقل لثقافة مكان العمل في الشركة، وهي معيار عالمي للتميز، مما يُعزز ثبات مساعي "ايدج" بهدف ضمان شعور فريق العمل بالدعم والاهتمام اللازم والتحفيز على الابتكار.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في ايدج: "تزامناً مع احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المجموعة، تُمثل الشهادة إنجازاً رائعاً وتأكيداً على الثقافة العملية الداعمة التي عملنا بجدّ على بناء ركائزها. كما يُكرّم هذا الإنجاز خمس سنوات من الريادة والنمو، ويشير إلى ثقافة التعاون المشترك والثقة والتمكين التي تميّز تفاني فريق عمل مجموعة ايدج الذين يشكلون جوهر وأساس أعمالنا. لذا، تعكس هذه الشهادة التزامنا بخلق بيئة عمل تُمكّن من التعاون والإبداع، مما يزيد من رضا الموظفين ويحفز الأداء العالي، وهو عنصر أساسي لتحقيق النجاح المهني والتنظيمي بهدف مواصلةالنجاح على نحو مستدام."

وفي حين تبرز هذه الشهادة قوة الثقافة الداخلية لمجموعة ايدج، فإنها تعزز أيضاً سمعة المجموعة كجهة عمل مفضّلة. ومع استمرار ايدج في النمو والتطور، فإن هذا التكريم يُرسخ مكانتها كجهة عمل مميزة ووجهة جذابة لأفضل المواهب والمهارات التي تتطلّع إلى المساهمة في مستقبل التكنولوجيا والابتكار.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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