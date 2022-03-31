الحدث المميز يسلط الضوء على تقنيات Google Cloud التي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز ثقافة الابداع والابتكار في قطر

قطر، الدوحة: استضافت Google Cloud النسخة الثانية من منتدى قطر للقادة، الحدث المميز الذي يجمع كبار التنفيذيين في مجالي المعلومات والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص في قطر، لمناقشة أفضل السبل التي يمكن للشركات أن تتبعها لبناء استراتيجية تحول رقمي ممكّنة من خلال التقنيات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتعزز ثقافة الابتكار.

وخلال المنتدى، تحدث مجموعة من خبراءGoogle Cloud عن خبراتهم في التحول إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للشركات، وسلطوا الضوء على حلول العصر الحديث التي تساعد الشركات على فهم بياناتها وسلوك المستهلك بصورة أقوى وتجاوز أكبر التحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم طرح العديد من الامثلة الناجحة لمشاريع الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات بما في ذلك التصنيع وتجارة التجزئة والجيل الرقمي، من قبل نوربرت ليكي، رئيس علوم البيانات في "أليز"، وآدم هاموند، رئيس ممارسات الذكاء الاصطناعي التطبيقية في "كوانتيفي" من ضمن شركاء . Google Cloud

واستضاف المنتدى العديد من الندوات أبرزها الجلسة الحوارية التي ترأسها نخبة من النساء، والتي ادارتها دينا أمين، مديرة التسويق في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى Google Cloud، وناقشت خلالها تسريع التنوع والإدماج من خلال التكنولوجيا، في حضور كل من السيدة منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة "ستارلينك الشرق الأوسط"، والدكتورة نورة فطيس، أستاذ مشارك في جامعة قطر، ومنجوي لو، المستشارة في شركة "ماكينسي آند كومباني".

وقال غسان كوستا، مدير Google Cloud في قطر: "منذ تأسيس Google Cloud في قطر، حرصنا على العمل عن كثب مع شركائنا وعملائنا لدفع الحوار قدماً حول التحول الرقمي ومشاركة خبراتنا لدعم شركات الأعمال محلياً، وقد أصبح منتدى قطر للقادة مرادفاً لجمع أقطاب القطاع تحت سقف واحد، لمناقشة أحدث اتجاهات التكنولوجيا التي ستؤثر على نحو كبير على تحول قطر كاقتصاد رقمي في السنوات المقبلة. ويستعرض منتدى العام دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مساعدة الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة، ونتطلع إلى مناقشة المزيد من المميزات لدى Google Cloud خلال دورات المنتدى القادمة".

وأضافت منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة ستارلينك الشرق الأوسط: "نظراً لتزايد أعداد الشركات التي أدركت كيف يسهم التحول الرقمي في تبسيط العمليات ودفع النمو الكبير في قطر، فإن السوق ستشهد طفرة في الرقمنة، ونحن سعداء بوجود رواد عالميون في مجال التكنولوجيا مثل Google Cloud في الدولة، لمشاركتنا خبراتهم الواسعة وعقوداً من المعرفة وأفضل الممارسات مع الشركات العاملة في البلاد. وبإمكان هذه الشركات التعاون مع Google Cloud لإطلاق استراتيجية وخريطة طريق للتحول الرقمي، باستخدام بعض الحلول الأكثر ابتكاراً في السوق والمعروفة بموثوقيتها وسرعتها وأمانها على نحو كبير".

وتتواجد Google Cloud في قطر لدعم جهود التحول الرقمي للشركات في مختلف القطاعات، ومشاركة الخبرات والمعارف وحالات الاستخدام لتمكين الشركات على النجاح والنمو. وفي عام 2021، دخلت Google Cloud في شراكة مع هيئة المناطق الحرة في قطر، ووزارة المواصلات والاتصالات، لإنشاء مركز تدريب جديد للتميز يهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات السحابية في الدولة من خلال تدريب ما يقرب من 2000 شخص سنوياً. جاء ذلك في أعقاب الإعلان سابقاً عن افتتاح منطقة Google Cloud في قطر للسماح للعملاء الجدد والحاليين بإدارة أعمالهم السحابية محلياً.

وتوقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" أن تتضاعف تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على السحابة خمس مرات بحلول عام 2023 مقارنة بعام 2019، الأمر الذي يجعل الذكاء الاصطناعي من أفضل فئات العمل في السحابة، وتتمثل إحدى ميزات Google Cloud الفريدة في أنها تقدم للشركات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وفق أعلى مستويات الجودة وحلول البيانات التي تتيح اتخاذ قرارات أفضل. كما صنفت "جارتنر" Google Cloud شركةً رائدة في تقرير "ماجيك كوادرانت" لعام 2021، الخاص بخدمات مطوري الذكاء الاصطناعي السحابي.

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نبذة عن Google Cloud:

تساعد منصة Google Cloud على تسريع قدرة المؤسسات على تحويل أعمالها رقميًا باستخدام أفضل حلول البنية التحتية والمنصات والخبرات والحلول الصناعية. ونقدم باقة من الحلول المؤسسية التي تستفيد من أحدث تقنيات Google، والتي يتم تشغيلها جميعًا على أنظف سحابة في الصناعة. ويختار العملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم منصة Google Cloud كشريك موثوق لتعزيز النمو وتوفير حلول لأكثر المشكلات تعقيدًا في أعمالهم.