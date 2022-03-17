سيلينا بيبر: نحرص في GoDaddy على دعم وتشجع كل امرأة لديها فكرة ما لتخطو خطوتها الأولى لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال والازدهار عبر عالم الإنترنت

القاهرة: تحتفلGoDaddy ، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، باليوم الدولي للمرأة بتشجيع رائدات الأعمال وريادة الأعمال النسائية، في ظل دورها الرائد في دعم ريادة الأعمال. وتشارك GoDaddy ست نصائح وأنشطة مثالية لإلهام السيدات ممن يرغبن في بدء أعمالهن الخاصة لتحققن إمكانتهن القصوى.

احتفالًا باليوم الدولي للمرأة، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة GoDaddy: "نحرص في GoDaddy على دعم وتشجع كل امرأة لديها فكرة ما لتخطو خطوتها الأولى لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال والازدهار في عالم الإنترنت".

كما وصفت بيبر مصر بأنها "البيئة المثالية" لتأسيس الشركات، مشيرةً إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، والذي استثنى مصر، من بين 47 دولة أخرى مشاركة في التقرير، وأقر أنها من أكثر الدول دعمًا لريادة الأعمال.

بزيادة عدد رائدات الأعمال اللاتي يستندن إلى المجال الرقمي لتحقيق نجاح أعمالهن، تستعرض GoDaddy بعض النصائح المقترحة والإجراءات الرئيسية التي يجب مراعاتها لجعل اليوم الدولي للمرأة هذا العام مصدر إلهام وبداية مثالية لقصة نجاح مشرقة لجميع السيدات:

التعلّم مدى الحياة

يتطلب امتلاك وإدارة مشروع تجاري ناجح التعلم بصفة دورية، إذ يجب على رائدات الأعمال أن يتعلّمن التأقلم والتكيف مع عالم الأعمال المتغيّر، لتحقيق الاستمرارية والاستفادة من نجاحاتهم المبكّرة. ولذلك يجب على السيدات إحاطة أنفسهن بالأشخاص المثمرين واستثمار فرص التعلم لبناء مخزونٍ غني من الأدوات الضرورية لإنشاء الأعمال وتحقيق التطور الشخصي. كما ينبغي عليهن الاستفادة من الموارد العديدة المتاحة عبر الإنترنت من خلال متابعة جلسات التعليم والتطوير الافتراضية، إلى جانب الحضور الشخصي للجلسات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تُقام في مصر.

بناء شبكة دعم متنوعة

يتمتع معظم روّاد الأعمال بدافعٍ شخصي داخلي، إلّا أن الطبيعة البشرية والحاجة للتواصل والنصائح العملية تدفعهم إلى تأسيس مجموعة من الأفراد المقربين الذين يقدمون لهم الدعم. ويمثّل تقديم الدعم والنصائح من أشخاص موثوقين ومناقشة الأفكار معهم جانباً قيّماً ومهماً خلال المرحلة الأولى لإنشاء الأعمال، كما يتيح الاطلاع على الآراء المتنوعة والاستماع إلى التجارب الحيّة قدرةً على معالجة العواقب وتخطي التحديات من وجهة نظرٍ مختلفة وشاملة.

تعزيز المرونة

الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، وخاصة في ظل موجة التغيرات التي طرأت نتيجةً للجائحة، أصبحت المرونة وسرعة إتخاذ القرارات التجارية الحيوية، مع وجود القليل من المعطيات الملموسة، ضرورة قصوى في عالم الأعمال اليوم، ولذلك يجب على رواد الأعمال أن يدربوا أنفسهم على سرعة التفكير ومراقبة جميع التطورات طوال الوقت، كما يجب عليهم تعلم اختيار الوقت الأمثل للثقة بحدسهم وتجنب الأخطاء بالاعتماد على خبرة فريق العمل لديهم لتبادل الأفكار قبل التعامل مع التحديات المعقدة.

طرح الأسئلة المعقدة

ليس بالضرورة أن تجدن إجاباتٍ شافيةً لجميع أسئلتكن، مما قد يولّد شعوراً بالخوف يكبح تقدمكن ويحد من قدرتكن على اتخاذ القرارات الصائبة، لذا يُعتبر طرح الأسئلة المعقدة من أهم الدوافع التي تضمن التقدم المستمر. كما يُعد التروّي والصبر لدى جمع الخبرات المتعلقة باحتياجات الأعمال والإجراءات اللازمة لها من محفزات الثقة والمعرفة التي توسع إدراككن حول حتمية مواجهة التحديات التي تواجهكن. ويُنصح كذلك بالبحث عن أشخاص أكثر خبرة، سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو مجموعات فيسبوك المختصة بالمواضيع ذات الصلة أو حتى التحدّث مع أشخاص لديهم تجربة سابقة في المجال ذاته.

واقعية الحلم لا تعني تضييق نطاقه

لا شكّ أن البدأ في أيّ مشروعٍ ينجم عن حلمٍ كبير يراودكن دوماً أو رؤية تسعين إلى تحقيقها، إلا أن الواقع يفرض نفسه في بعض الأحيان. وقد يكون الشغف وقصتكن وطريقة التعبير عنها منبراً يلهم الآخرين ويشجعهم ليحذو حذوكن ويحققوا أحلامهم، لذا يجب أن تسألن عن الأمور التي كانت دافعاً لكن لإطلاق المشروع وما مساعيكن منه، وأن تضعن أهدافاً ضمن إطار الواقع دون تضييق نطاقها، والمضيّ مع أصدقاءٍ يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم في مسيرتكن.

تأسيس حضور قوي على الإنترنت

لا يمكن تجاهل الحضور الإلكتروني مع وجود الجمهور المستهدف والعملاء والشخصيات المؤثرة على الإنترنت، إذ يتعين أن يكون لكن بصمةٌ حقيقيةٌ في الفضاء الرقمي والتفاعل مع العملاء ومعرفة احتياجاتهم وبناء العلاقات وترسيخها مع المهتمين بعروضكن وخدماتكن. وتجدر الإشارة إلى سهولة الانطلاق نحو الفضاء الرقمي وتأسيس حضور قوي من خلال بعض الخطوات البسيطة وأولها إنشاء موقع إلكتروني حتى ولو كان يضمّ صفحةً واحدةً في البداية. بعد ذلك يمكن تسجيل مجال العمل واستخدام أداة لإنشاء المواقع الإلكترونية مثل أداة GoDaddy التي توفر قوالب وأدوات وموارد تساعدكن على إحداث أكبر تأثير ممكن إلكترونياً، فضلاً عن إدارة منصتكن الرقمية وشؤونها بالنيابة عنكن. حان الآن وقت العمل وتأسيس حضوركن الرقمي بالاعتماد على موقع إلكتروني يتم ربطه بمتجركن الإلكتروني، إلى جانب التفاعل مع الجمهور من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الموقع بالمدونات وأدوات التسويق الرقمي.

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نبذة عن GoDaddy:

تعمل GoDaddy على تمكين رواد الأعمال يوميًا في جميع أنحاء العالم من خلال توفير كل المساعدة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح عبر الإنترنت وشخصيا. GoDaddy هو المكان الذي يأتي اليه لأشخاص لتسمية فكرتهم، وإنشاء موقع ويب احترافي، وجذب العملاء، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وإدارة أعمالهم. مهمتنا هي تزويد عملائنا بالأدوات والرؤى والأفراد لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح. لمعرفة المزيد عن الشركة، قم بزيارة www.GoDaddy.com.