أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتِك" عن انضمام المصرف الخليجي التجاري كراعياُ رسمياً لجناح البحرين في معرض "GITEX" 2022، أكبر معرض ومؤتمر تقني في الشرق الأوسط، والذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022م ويستمر لمدة أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

ورحب رئيس الجمعية السيد طارق فخرو بمشاركة المصرف الخليجي التجاري، والتي تعكس حرص المصرف على دعم الفعاليات الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

وقال فخرو إن انضمام المصرف الخليجي التجاري لقائمة الرعاة الرسميين لجناح البحرين في معرض "GITEX" 2022 من شأنه أن يعكس صورة مشرقة أمام زوار هذا الجناح في "GITEX" بدبي حول تكامل مختلف أركان القطاع الخاص في مملكة البحرين، بما فيه الصناعة المصرفية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك لاستعراض احدث الحلول في مجال التقنية المالية FINTECH.

من جانبه قال السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، إن رعاية المصرف لجناح البحرين في معرض "GITEX" يحقق العديد من الأهداف من أهمها دعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة المشاركين في هذا المعرض وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والإجتماعية للمصرف، إضافة إلى الاستفادة من هذا الحدث الهام للتعريف بالمنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة والذي نقدمها لمختلف أنواع المؤسسات و الشركات.

وأضاف السيد القصيبي "كما ونحرص من خلال هذه المشاركة أن نكون في قلب التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، خاصة وأن التقنيات والتطبيقات الحديثة والذكاء الصناعي باتت ركائز أساسية في تطور الصناعة المالية والمصرفية، ونحرص على تعزيز ريادتنا في مجال التحول الرقمي من خلال مواكبة تلك التطورات وأن نكون سباقين في تبينها لتحقيق تطلعات عملاؤنا الكرام"..

#بياناتشركات

- انتهى -