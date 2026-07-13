جاء هذا التكريم ضمن جوائز تحالف الفنادق العالمي السنوية لعام 2026، التي تحتفي بالإنجازات المتميزة عبر شبكة تضم أكثر من 1000 فندق و55 علامة فندقية في 100 دولة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت روتانا، إحدى كبرى شركات إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا، جائزة "أفضل استخدام للتكنولوجيا" ضمن جوائز تحالف الفنادق العالمي (GHA) لعام 2026، تقديراً لتميزها في توظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بتجربة أعضاء برامج الولاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل جوائز تحالف الفنادق العالمي السنوي لعام 2026، الذي أقيم في الخامس من يوليو على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة "سِفن سيز سبلندور" التابعة لشركة "ريجنت سفن سيز كروزس"، حيث كرّم الحفل الإنجازات المتميزة لأعضاء شبكة التحالف التي تضم أكثر من 1000 فندق تمثل 55 علامة فندقية في 100 دولة، وتحتفي الجوائز بالتميز في مجالات الأداء، وتفاعل الضيوف ورضاهم، والتكنولوجيا، والاستدامة، وبرامج الولاء، والتعاون بين العلامات الفندقية الأعضاء.

وجاء تنظيم هذه الجوائز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين لتحالف الفنادق العالمي، الذي جمع أكثر من 40 رئيساً تنفيذياً وكبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف العلامات الفندقية المنضوية تحت مظلة التحالف.

وقال دومينيك كار، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في روتانا: "يعكس هذا التكريم من تحالف الفنادق العالمي الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في روتانا، والتي تعمل خلف الكواليس لجعل تجربة كل ضيف أكثر سهولة وسلاسة وتمنحها طابعاً شخصياً، فنحن نعمل في قطاع يتمحور على العناية بالأشخاص، وأهمية هذه التقنيات لا تكتمل إلا بما تقدمه من خدمة وتجربة استثنائية للضيوف."

وأضاف: "ومع مواصلة توسعنا في مختلف أنحاء المنطقة، سنواصل الاستثمار في حلول تقنية ذكية وعملية تدعم ضيوفنا وفنادقنا على حد سواء".

ويأتي هذا التكريم بناء على الشراكة المتينة بين روتانا وتحالف الفنادق العالمي، والتي شهدت في عام 2025 إطلاق برنامج "روتانا ديسكفري"، برنامج الولاء الذي طورته المجموعة بالتعاون مع "جي إتش إيه ديسكفري"، ليمنح الأعضاء إمكانية الاستفادة من مزايا البرنامج عبر ما يقارب 950 فندقاً في أكثر من 100 دولة، إلى جانب الانضمام إلى مجتمع عالمي يضم أكثر من 30 مليون مسافر.

كما يجسد هذا الإنجاز استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها روتانا، والتي شملت إعادة إطلاق الموقع الإلكترونيrotana.com خلال عام 2025، مع توفير خاصية البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة حجز مصممة للأجهزة المحمولة، ومنصة موحدة للحجوزات والإقامة والمطاعم والفعاليات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم الدعم الفوري للضيوف.

ويعكس هذا التكريم أيضاً التحول الذي يشهده قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، إذ أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من استراتيجيات الارتقاء بتجربة الضيوف، ووفقاً لتقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط لعام 2025 بعنوان "الذكاء الاصطناعي في صميم السياحة والضيافة: نحو تخصيص الخدمات وتعزيز الكفاءة وتحقيق النمو"، فإن 91% من قادة القطاع في المنطقة يطبقون حلول الذكاء الاصطناعي أو يجرون تجارب عليها، فيما يرى 97% منهم أن تحسين تجربة الضيوف يمثل الدافع الرئيس لتبني هذه التقنيات.

وقال كريس هارتلي، الرئيس التنفيذي لتحالف الفنادق العالمي: "نهنئ الفائزين على إنجازاتهم المتميزة، التي تعكس قوة التعاون وروح الابتكار بين العلامات الفندقية الأعضاء في التحالف في ظل منافسة إيجابية وتبادل لأفضل الممارسات، الأمر الذي يسهم في تعزيز نجاح برنامج جي إتش إيه ديسكفري وتحقيق قيمة مضافة لجميع العلامات الفندقية الأعضاء وللنزلاء على حد سواء".

وتواصل التكنولوجيا لعب دور محوري في دعم مسيرة نمو روتانا في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا، بالتزامن مع توسيع شراكتها مع تحالف الفنادق العالمي واستثماراتها المتواصلة في الأنظمة التي ترتقي بتجربة الضيوف في مختلف مراحلها، ومع استمرار توسع محفظة المجموعة، تواصل روتانا الوفاء بوعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى".

نبذة عن روتانا

تُعد روتانا واحدة من أبرز شركات الضيافة في المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، وتدير اليوم محفظة تضم أكثر من 116 منشأة فندقية قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا.

وتدير المجموعة ست علامات تجارية، هي: روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو، وريحان للفنادق والمنتجعات، وأرجان للشقق الفندقية، وإيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة تلبي تطلعات مختلف فئات الضيوف.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي، تعد روتانا جزءاً من برنامج الولاء جي إتش إيه ديسكفري، أحد أكبر برامج الولاء الخاصة بالعلامات الفندقية المستقلة في العالم، والذي يتيح للأعضاء الاستفادة من مزايا حصرية عبر أكثر من1000 فندق ومنتجع وقصر تابع لـ50 علامة فندقية في 100 دولة.

وتواصل روتانا توسيع حضورها في أسواقها الرئيسية، مستندةً إلى وعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى"، مع الحرص على تقديم تجارب ضيافة موثوقة تعكس قيمها والتزامها المستمر بالارتقاء بتجربة الضيوف.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.rotana.com

نبذة عن تحالف الفنادق العالمي وبرنامج جي إتش إيه ديسكفري

يُعد تحالف الفنادق العالمي(GHA) أكبر تحالف للعلامات الفندقية المستقلة في العالم، إذ يضم 55 علامة فندقية وأكثر من 1000 فندق موزعة على 100 دولة.

ويقدم برنامج الولاء جي إتش إيه ديسكفري، الحائز على العديد من الجوائز، مزايا حصرية لأكثر من 36 مليون عضو، تشمل مكافآت D$ وتجارب حصرية لدى الفنادق والشركاء المشاركين، سواء خلال الإقامة أو خارجها.

ومن خلال الانضمام إلى التحالف، تتمكن العلامات الفندقية الأعضاء من توسيع حضورها العالمي، وتعزيز إيراداتها، وتقليل اعتمادها على قنوات الحجز الخارجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلاليتها الإدارية وهويتها الخاصة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: globalhotelalliance.com أو ghadiscovery.com.

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