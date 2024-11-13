دبي، الإمارات العربية المتحدة - عاد معرض التعليم الرائد في الشرق الأوسط، المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS، في دورته السابعة عشرة إلى مركز دبي التجاري العالمي. وافتتح المعرض، الذي تنظمه انفورما كونيكت، أبوابه اليوم في قاعات الشيخ سعيد من 1 إلى 3، مستقبلاً الآلاف من المعلمين وقادة التعليم الراغبين في استكشاف أحدث حلول تكنولوجيا التعليم، وممارسات الرفاهية، وأحدث التوجهات في مجال الاستدامة. من المتوقع أن يشكل معرض GESS دبي لهذا العام، والذي جرى افتتاحه رسمياً من قبل معالي السيد/ بطي سعيد الكندي نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، منصةً حيوية لتبادل الأفكار والخبرات العملية التي تُلبي الاحتياجات المُتنوعة لقطاع التعليم في المنطقة.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المدارس في سبيل تطبيق معايير تعليمية جديدة وأدوات تكنولوجية مُتطورة، يُقدم معرض GESS دبي 2024 أجندة تُركز على تعزيز مشاركة الطلاب ورفاهيتهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبناء بيئات تعليمية مُستدامة. ويركز اليوم الأول للمعرض، من خلال العارضين وخبرائه العالميين، على معالجة الاحتياجات الملحة للمعلمين، بدءاً من الكفاءة الرقمية وصولاً إلى التنمية الشاملة للطلاب.

صرحت سارة فيليبس، مديرة المعرض قائلة: "نفخر بالدور المحوري الذي يلعبه معرض GESS دبي في تطوير قطاع التعليم، وهذا العام، سيستفيد زوارنا من رؤية قادة الفكر الذين يعملون على إعادة تشكيل التعليم، ويستكشفون أحدث الأدوات التعليمية، ويشاركون في حوارات هادفة تناقش تحديات وفرص التعليم في الشرق الأوسط".

الهدف الرئيسي

في اليوم الافتتاحي لمعرض GESS دبي 2024، تناقش المعلمون وقادة التعليم حول أثر التعاون والتواصل الفعال والممارسات التربوية المتوازنة على رفاهية الطلاب والمعلمين. وسلطت الجلسات الضوء على أهمية تبني أساليب قيادية شاملة ومرنة، تشجع المدارس على تهيئة بيئات داعمة للطلاب والمعلمين على حد سواء. كما استعرضت مناقشات "تعليم الألعاب" طرقاً جديدة لزيادة انخراط الطلاب في رحلتهم التعليمية، مؤكدةً على قدرة الأساليب المبتكرة على جعل التعليم أكثر حيوية وتجاوباً مع التطورات الرقمية المعاصرة.

قادة الابتكار والمشاركة التربوية ضمن المتحدثين الرئيسيين

يضم برنامج هذا العام نخبةً من المتحدثين العالميين البارزين، يقدمون أفكاراً جديدة مُبتكرة في مجال التعليم. ومن أبرزهم:

مات جرين: نجم تيك توك "معلم العلوم بالراب" والشخصية التلفزيونية المميزة، يجذب مات جرين الجمهور برؤيته حول استخدام المحتوى الإبداعي والترفيه التعليمي ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق تجربة تعلم مُمتعة وسهلة للطلاب.

نجم تيك توك "معلم العلوم بالراب" والشخصية التلفزيونية المميزة، يجذب مات جرين الجمهور برؤيته حول استخدام المحتوى الإبداعي والترفيه التعليمي ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق تجربة تعلم مُمتعة وسهلة للطلاب. جافين ماكورمك: المدافع عن التعليم القائم على الأهداف والمؤسس المشارك لشركة Upschool.co. يشارك جافين ماكورمك خبراته العالمية التي أثرت في حياة الأطفال في 180 دولة، مُركزاً على المهارات العملية والممارسات التعليمية التي تُحسن مستوى الطلاب وتتجاوز نطاق الأكاديميات التقليدية.

المدافع عن التعليم القائم على الأهداف والمؤسس المشارك لشركة Upschool.co. يشارك جافين ماكورمك خبراته العالمية التي أثرت في حياة الأطفال في 180 دولة، مُركزاً على المهارات العملية والممارسات التعليمية التي تُحسن مستوى الطلاب وتتجاوز نطاق الأكاديميات التقليدية. دارين كوكسون: مؤسس شركة CoxonAI، يناقش دارين كوكسون الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في التعليم، مُقدماً أفكاره حول كيفية استفادة المدارس من التكنولوجيا المُتطورة لتحسين نتائج التعلم وإعداد الطلاب لمستقبل رقمي متقدم.

عارضون بارزون ونقاشات ثرية

شهدت قاعة المعرض حيوية ونشاطاً ملحوظين، حيث عرض أكثر من 300 عارض من حول العالم أحدث ابتكاراتهم في تكنولوجيا التعليم، وحلول الاستدامة، ومبادرات الرفاهية. واستمتع الزوار ببرنامج حافل من ورش العمل المجانية والمعتمدة من هيئة تنمية الموارد البشرية التي قدمت تغطية لمجموعة متنوعة من المواضيع بدءاً من تنمية المهارات وصولاً إلى الابتكارات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعرض مجموعة من المحاضرات المتخصصة، من بينها:

مهارات الاتصال الفعال: ناقش خبراء، منهم الدكتورة شانون وارد، أهمية تعليم مهارات الاتصال منذ الطفولة المبكرة من خلال التوكيد والموافقة، بما يُمكّن من بناء شخصية قادرة على التعبير عن الذات في المجالين التعليمي والتربوي.

ناقش خبراء، منهم الدكتورة شانون وارد، أهمية تعليم مهارات الاتصال منذ الطفولة المبكرة من خلال التوكيد والموافقة، بما يُمكّن من بناء شخصية قادرة على التعبير عن الذات في المجالين التعليمي والتربوي. الوعي الثقافي من أجل الإدماج: شاركت رقية الحميري رؤيتها حول تعزيز الفهم الثقافي بين الطلاب والمعلمين في بيئة الإمارات العربية المتحدة متعددة الثقافات.

شاركت رقية الحميري رؤيتها حول تعزيز الفهم الثقافي بين الطلاب والمعلمين في بيئة الإمارات العربية المتحدة متعددة الثقافات. تطوير جودة المدارس: قدمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم نهجاً شاملاً لرفع المعايير التعليمية.

قدمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم نهجاً شاملاً لرفع المعايير التعليمية. تقنيات اللعب: عرضت ورشة عمل استراتيجيات اللعب لتعزيز مشاركة الطلاب وجعل التعلم أكثر تفاعلية.

عرضت ورشة عمل استراتيجيات اللعب لتعزيز مشاركة الطلاب وجعل التعلم أكثر تفاعلية. الأدوات المبتكرة في التعليم: قدم المتحدثون أدوات مُبتكرة مثل تطبيقات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عرض دانييل كتب العمل التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما سلط مات الضوء على الواقع الافتراضي المعزز ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات للانخراط الرقمي.

قدم المتحدثون أدوات مُبتكرة مثل تطبيقات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عرض دانييل كتب العمل التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما سلط مات الضوء على الواقع الافتراضي المعزز ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات للانخراط الرقمي. قيادة المدرسة والذكاء الاصطناعي: استكشفت إحدى جلسات الحفل كيفية تمكين قادة المدارس من خلال الذكاء الاصطناعي ليكونوا قادة تغيير فاعلين.

استكشفت إحدى جلسات الحفل كيفية تمكين قادة المدارس من خلال الذكاء الاصطناعي ليكونوا قادة تغيير فاعلين. إضافةً إلى ذلك، قدّم العارضون ابتكاراتهم، مما أتاح فرصاً قيّمة للتواصل بين الحضور.

أكدت شركة إنفورما كونيكت أن "هذا الحدث لا يُضاهى من حيث الموارد والفرص التي يُتيحها للمعلمين. فمن ورش العمل المُتعمقة إلى الأدوات العملية، يُزوّد معرض GESS دبي الحضور بأفكار تُؤثر بشكل مباشر على نجاح الطلاب".

ومن أكثر ما ينتظره الحضور في GESS دبي، جوائز GESS للتعليم، التي تُكرّم الإسهامات الاستثنائية في قطاع التعليم. تُسلط هذه الجوائز الضوء على الأفراد والمؤسسات والابتكارات التي تُجسد التميز في التدريس والقيادة ودمج التكنولوجيا. وينتظر المعلمون بحماس حفل توزيع الجوائز، الذي يُمثّل احتفاءً بالتفاني والأثر الإيجابي في التعليم.

يتطلع زوار GESS دبي 2024 إلى برنامج حيوي وغني بورش العمل والمحاضرات وجلسات النقاش ضمن مساحات مُخصصة، تشمل "محادثات GESS" (على المسرح الرئيسي)، ومؤتمر قادة التعليم، ومساحة الرفاهية، وتطوير المهارات، وابتكارات التعليم. استكشفوا مجموعةً ثرية من الجلسات المُلهمة والمُصممة لإثراء معارفكم. للاطلاع على جدول المؤتمر الكامل، يُرجى زيارة: https://www.gessdubai.com/conference-engage-and-inspire

لا يفوتكم برنامج الأيام القادمة من معرض GESS دبي 2024، وانضموا إلى أكبر معرض للتعليم في منطقة الشرق الأوسط:

الأربعاء 13 نوفمبر - 10:00 صباحاً - 6:00 مساءً

الخميس 14 نوفمبر - 10:00 صباحاً - 5:00 مساءً

مركز دبي التجاري العالمي، قاعات الشيخ سعيد 1-3

للمزيد من المعلومات والتسجيل المجاني، زوروا الموقع الرسمي: www.gessdubai.com

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