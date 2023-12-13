ماليزيا إلى نهائي بطولة "دوتا 2" المفتوحة والسعودية تواجه كازخستان اليوم

الكويت تتصدّر مجموعتها في "ستريت فايتر 6" وتنتظرها مواجهة من العيار الثقيل مع السعودية في ربع النهائي

الرياض: شهدت منافسات اليوم الأوّل من بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG23 والتي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، تفاعلاً وحماسةً من اللاعبين والجمهور فاقت جميع التوقعات. وتستمر البطولة من 12 إلى 15 ديسمبر ويتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، وهي تعدّ من أبرز الأحداث في عالم الرياضات الإلكترونية حيث يمثّل اللاعبون بلدانهم ويطمحون لرفع أعلامها عاليًا.

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تكمن قوة الرياضات الإلكترونية في تنافسيتها الشديدة وتركيزها على الموهبة والتدريب والقدرة على التخطيط والتأقلم مع المنافسات. اليوم الأوّل شهد مواجهات رائعة أظهرت قوّة البطولة وتنوّع أساليب اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم، وهذا دليل على أن هذه البطولة ستكون مشوّقة للغاية في المراحل القادمة. سعيدون جدًا باستضافة هذه البطولة العالمية هنا في الرياض وبتواجد اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم أمام جمهورنا."

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات لعبة "دوتا 2" المفتوحة، إحدى أشهر الألعاب الاستراتيجية في العالم، ومع تأهل المملكة العربية السعودية إلى الدور نصف النهائي، تنافست ست دول ليلة الأمس في مرحلة ربع النهائي بنظام الإقصاء تأهلت منها ثلاث دول إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهات حماسية بنظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث.

وحققت كازاخستان فوزين متتاليين على جنوب أفريقيا لتحجز مكانها في نصف النهائي بمواجهة مرتقبة مع السعودية مساء اليوم، بينما تغلبت كل من صربيا وماليزيا على أستراليا تركيا ليكتمل المربّع الذهبي. وفي مباراة نصف النهائي لليوم الأول من البطولة، فازت ماليزيا على تركيا لتحجز مكانها في النهائي يوم السبت.

أما في منافسات "ستريت فايتر 6"، تواجهت 33 دولة بنظام راوند روبن الإقصائي في اليوم الأول، حيث مثّل اللاعبون المحترفون بلدانهم في المنافسات الترجيحية بنظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، في محاولة للوصول إلى مرحلة الإقصاء الفردي، وقد حققت الكويت وتايبيه الصينية وبولندا وتشيلي أداءً مذهلاً وفوزاً بالضربات القاضية، حيث تصدرت الكويت مجموعتها بانتصارات نظيفة لتتأهّل لمواجهة السعودية في أول ربع نهائي بوقت لاحق من اليوم.

من المقرر أن يتواجه الفائزون بالمجموعة الأخرى ضد ماليزيا أو جمهورية الدومينيكان أو أستراليا أو المملكة المتحدة. وستتواجه الفرق الأربعة باعتبارها ثاني المجموعات بعد ظهر اليوم في التصفيات النهائية ليتأهل ثلاثة منهم مباشرة إلى مرحلة الإقصاء الرئيسية. وتختتم اليوم بطولة "ستريت فايتر6 "بالدور ربع النهائي وتتابع مسيرتها إلى نصف النهائي ووصولاً إلى النهائي. كما تنطلق اليوم المنافسات على "إي فوتبول™️ 2024" بمشاركة 31 دولة بنظام الإقصاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه البطولة تقام برعاية عدد من أبرز الجهات والشركات مثل "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و "القدية" كشريك جوهري، وشركتي"stc play” و"KFC" كشركاء استراتيجيين، وشركة "TCL" كشريك رئيسي.

للحصول على التذاكر المجانية لحضور المنافسات، يمكنكم زيارة https://riyadh2023geg.platinumlist.net/

يمكنكم متابعة #GEG23 بشكل مباشر عبر الإنترنت عبر الروابط saudiesports - Twitch و GEF - Twitch

لمزيد من المعلومات حول #GEG23 والبطولات وتشكيلات المنافسات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: riyadh2023geg.gg.

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

منذ أن تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في أواخر 2017، نظم العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

نبذة عن الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

يتخذ الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية من سنغافورة مقراُ له، ويعمل من مقره وعبر المراكز الإستراتيجية المنتشرة عالمياً، لنيل مصداقية وشرعية ومكانة الرياضات الإلكترونية عالمياً. ويحمل الاتحاد قيماً عالية المستوى، ويعقد شراكات مرموقة، بهدف الجمع بين أبطال الألعاب الإلكترونية ونخبة اللاعبين والمطورين وناشري المحتوى وشركاء المجتمع والمنظمات الرياضية تحت مظلة منصة واحدة شاملة.

يسعى الاتحاد دوماً لإطلاق الأحداث العالمية المرموقة، ويتعاون مع شركاء استراتيجيين ضمن سلسلة من مبادرات التأثير الاجتماعي العالمي، لتقديم أفضل أشكال التأثير الاجتماعي الإيجابي.

ويحمل الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية شعار #worldconnected، يستنير أهداف مهمته الرامية إلى تطوير مبادرات مؤثرة في سبيل خدمة مجتمع الرياضات الإلكترونية في العالم. www.globalesports.org

#worldconnected

للاستفسارات الإعلامية، يرجى زيارة الرابط: media@globalesports.org

الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

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