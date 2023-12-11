من أوقيانوسيا إلى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين

تنعقد البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من 12 إلى 16 ديسمبر بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

يتنافس المشاركون في بطولات لأشهر الألعاب مثل: " Dota 2 " (دوتا 2) و " eFootball™️ 2024 " (إي فوتبول 2024) و " PUBG MOBILE " (ببجي موبايل) و " Street Fighter 6 " (ستريت فايتر 6)

الرياض: تتجه أنظار عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية غدًا للمملكة العربية السعودية مع استعداد العاصمة الرياض لاحتضان منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023 في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة. في بطولات لأشهر الألعاب مثل: "Dota 2" (دوتا 2) و "eFootball™️ 2024" (إي فوتبول 2024) و " PUBG MOBILE" (ببجي موبايل) و " Street Fighter 6" (ستريت فايتر 6).

ويعود حدث #GEG23 من جديد في نسخة هذا العام، ليرحب بزواره من الفرق والرياضيين الذي وصلوا من جميع أنحاء العالم إلى الرياض وبدأت تحضيراتهم للبطولة، ويقام الحدث برعاية عدد من أبرز الشركات المحليّة والعالمية ومنها "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و "القدية" كشريك جوهري، وشركتي"stc play” و"KFC" كشركاء استراتيجيين، وشركة "TCL" كشريك رئيسي. ويتوافق هذا الحدث العالمي مع رؤية الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية الرامية لتعزيز مكانة الرياضات الالكترونية دوليًا، ويشارك في نسخة هذا العام ممثلين عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من أفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة على أستراليا ونيوزيلندا، وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كل من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "أصبحت المملكة الوجهة الأولى لاستضافة أبرز الفعاليات عالمية المستوى وذات الأثر الكبير في المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية، واليوم، يؤكد هذا العدد من الدول واللاعبين القادمين للمشاركة، على كون المملكة مركزًا عالميًا لاستضافة هذا الحدث، الذي يُعد أحد أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية".

وأضاف الفوزان: "سيتنافس مجتمع الرياضات الإلكترونية لمدة خمسة أيام مليئة بالحماس وأقوى المواجهات للفوز بواحدة من أكبر الجوائز ولقب الأفضل في العالم. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023، لا يسعنا الانتظار لاستقبال الوفود المشاركة وبدء المنافسات".

من جانبه، قال كريس تشان، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية: "أصبحت الرياضات الإلكترونية العالمية منصة تجمع الدول في عالم افتراضي، يتنافسون فيها على مستوى احترافي ويؤكدون على قوة ترابطهم عبر الرياضات الإلكترونية. لقد وحّدت الألعاب الإلكترونية البلدان والثقافات تحت سقف واحد، واليوم يجتمع العديد من الفرق والرياضيين من مختلف البلدان والقارات في الرياض تحضيراً للحدث الأبرز على مستوى العالم".

وتُمثّل المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية #GEG23. مع ترقّب المجتمع العالمي للرياضات الإلكترونية لما ستقدمه تلك الدول نظرًا لما يمتلكوه من مواهب مميزة في مختلف الألعاب.

كما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة مؤتمر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEFcon، بما يتوافق مع رؤيته المستدامة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وبناء جسور تواصل طويلة الأمد مع القطاع عالمياً. ويؤكد #GEG23 عبر مشاركة العديد من الفرق والرياضيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يستعدون للمنافسة، جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الرامية إلى تمكين المواهب واستكشاف الأبطال عبر إطلاق أفضل المسابقات، وتوفير فرصاً جديدة في منظومة هذا القطاع بما يتناسب مع الألعاب الوطنية واستراتيجية الرياضات الإلكترونية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني في تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

منذ أن تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في أواخر 2017، نظم العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

نبذة عن الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية

يتخذ الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية من سنغافورة مقراُ له، ويعمل من مقره وعبر المراكز الإستراتيجية المنتشرة عالمياً، لنيل مصداقية وشرعية ومكانة الرياضات الإلكترونية عالمياً. ويحمل الاتحاد قيماً عالية المستوى، ويعقد شراكات مرموقة، بهدف الجمع بين أبطال الألعاب الإلكترونية ونخبة اللاعبين والمطورين وناشري المحتوى وشركاء المجتمع والمنظمات الرياضية تحت مظلة منصة واحدة شاملة.

يسعى الاتحاد دوماً لإطلاق الأحداث العالمية المرموقة، ويتعاون مع شركاء استراتيجيين ضمن سلسلة من مبادرات التأثير الاجتماعي العالمي، لتقديم أفضل أشكال التأثير الاجتماعي الإيجابي.

ويحمل الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية شعار #worldconnected، يستنير أهداف مهمته الرامية إلى تطوير مبادرات مؤثرة في سبيل خدمة مجتمع الرياضات الإلكترونية في العالم.