أعلنت اليوم شركة سيكو المالية، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمملوكة بالكامل لسيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يتمتع بحضور مباشر في البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصندوق العام المفتوح والمرخص من قبل هيئة السوق المالية، بجائزة “صندوق الأسهم للعام” ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية – الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك تقديراً للأداء المتميز الذي حققه الصندوق. وتُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تواصل تحقيق نتائج استثمارية متميزة وتسهم في دعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة

وجاء هذا التكريم تتويجا للأداء القوي الذي حققه الصندوق خلال عام 2025، إذ تفوق على مؤشره المعياري بنسبة 6% محققاً عائد بلغ 2.8% مقابل انخفاض المؤشر المعياري بنسبة -3.2% ، وذلك رغم التحديات التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية خلال العام. كما احتل الصندوق المركز الأول ضمن مجموعة تضم 15 صندوقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، والتي تستثمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال عام 2025

ويعكس هذا الإنجاز سجل الاداء المتميز للصندوق، حيث حقق الصندوق عائداً تراكمياً لفترة السنوات الثلاث الماضية يصل الى 43%، كما حقق عائداً تراكمياً يصل الى 110% لفترة السنوات الخمس الماضية ، مكللاَ هذا الأداء بتفوق على مؤشره المعياري بنسبة 85% لفترة السنوات الخمس نفسها.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح الأستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، قائلاً: “تعكس هذه الجائزة نجاح استراتيجيتنا في تقديم مجموعة متنامية من الخيارات الاستثمارية عالية الجودة لعملائنا. ويجسد النجاح الذي حققه صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الإطلاق الأخير لصندوق سيكو الخليجي للتوزيعات، التزامنا بمواصلة تطوير حلولنا الاستثمارية وتوسيع نطاق الخيارات التي نتيحها لعملائنا بما يواكب احتياجاتهم المتنامية.”

ويعتمد صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استراتيجية إدارة نشطة ترتكز على التحليل الأساسي والانتقاء الدقيق للأسهم، مع التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية وآفاق النمو المستدام. وقد أشارت لجنة الجائزة إلى أن الأداء المتميز للصندوق جاء ثمرةً لنجاح هذا النهج الاستثماري، مدعوماً بعدد من الاستثمارات التي حققت نتائج قوية خلال العام

وأضاف الأستاذ علي مرشد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لأعمال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة في سيكو ش.م.ب (م)، قائلاً: “يجسد هذا التكريم قوة فريقي أدارة الأصول و البحوث الاستثمارية وقدراتهم في العمل معاً على تحقيق هذا النجاح من خلال انتقاء أفضل الفرص المبنية على البحوث المتعمقة والتحليل الموضوعي للشركات. هذا النهج الاستثماري الواضح الى جانب الحرص على إدارة المخاطر بانضباط، يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مستدامة للمستثمرين.

وارتفعت الأصول المدارة للصندوق بنسبة 57% خلال عام 2025، مدعومة بالاكتتابات الجديدة من العملاء، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.

ويتيح صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمستثمرين فرصة الاستثمار في أسهم المنطقة والاستفادة من فرص مختارة في الاكتتابات العامة الأولية. كما يعزز صندوق سيكو الخليجي للتوزيعات، الذي تم إطلاقه مؤخراً، هذه المنظومة من الحلول الاستثمارية، من خلال إتاحة الاستثمار في محفظة تضم أسهماً خليجية ذات توزيعات نقدية ونمو واعد.

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات، والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على (ترخيص رقم 08096-37) من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م، وهي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، والاستشارة، وحفظ الأوراق المالية، والتعامل، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق والحفظ. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 6.1 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2026م) في مختلف الصناديق والمحافظ. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8.4 مليار دولار أمريكي.

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