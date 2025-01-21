دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن شراكة استراتيجية مع شركة Gallagher، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المتكاملة، وذلك بحضور وفد من القنصلية النيوزيلندية. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في حلول الأنظمة الأمنية الموجهة للعملاء من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في الإمارات وخارجها، مما يعكس رؤية مشتركة بين مورو وGallagher لتقديم حلول أمنية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات المدن الذكية ومتطلبات حلول إنترنت الأشياء المتطورة باستمرار.

وتحظى حلول Gallagher الأمنية المتقدمة بسمعة راسخة في الموثوقية والمرونة، مما يضيف قيمة نوعية إلى خبرة مورو في مجال التحول الرقمي. ومن خلال دمج تقنيات Gallagher الحديثة ضمن محفظة خدماتها، تسعى مورو إلى توفير حلول مخصصة وفعالة تُعزز من مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية لدى العملاء في مختلف القطاعات.

وصرّح محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع Gallagher في هذه الشراكة المميزة. إن هذا التعاون يجسد التزامنا الراسخ بتقديم حلول متكاملة ومبتكرة تُعزز قدرة الجهات الحكومية والمؤسسات على العمل ضمن بيئة رقمية آمنة ومستدامة".

وعبر دمج تقنيات Gallagher المتطورة في الأنظمة الأمنية مع خبرة مورو العميقة في حلول إنترنت الأشياء والمدن الذكية، سيتم تطوير أنظمة ذكية قادرة على مواجهة التحديات الرئيسية في مجالات التحكم في الوصول، والحماية المتكاملة، وتكامل الأنظمة. وتأتي هذه الابتكارات لتتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو بناء بيئات حضرية آمنة ومستدامة ومتقدمة تقنيًا.

بدوره، صرّح بلال شيهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Gallagher، قائلًا: "يشكل تعاوننا مع مورو خطوة محورية نحو تعزيز حلول الأنظمة الأمنية ضمن مشهد المدن الذكية في الإمارات. ونعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة وتحويلية تلبي الاحتياجات المتزايدة للأنظمة الذكية والآمنة في المنطقة".

ويدعو معرض إنترسك 2025 الحاضرين إلى استكشاف الإمكانات التحويلية لهذه الشراكة في جناح شركة Gallagher. ويُبرز هذا التعاون التركيز المشترك على الابتكار والاستدامة والتميز، مما يعد بتعزيز قطاع الأنظمة الأمنية في المنطقة.

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