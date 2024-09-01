القاهرة، أطلقت شركة فودكس، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة "Foodics Folks" الأولى من نوعها في هذا القطاع، وهي برنامج تدريبي صيفي يهدف إلى توفير فرص تدريبية قيمة للشباب من سن 18 إلى 21 عامًا لتطوير مهاراتهم في قطاع المطاعم.

تعكس مبادرة "Foodics Folks" حرص الشركة على تعزيز مشاركتها في مجال المسؤولية المجتمعية، ولإلتزامها الراسخ بدعم الشباب وتطوير مهاراتهم، وسعيها الدائم إلى المساهمة في تنمية القوى العاملة في مصر وتعزيز فرص العمل للشباب.

هذا وقد بدأت مبادرة "Foodics Folks" في شهر أغسطس، واستمرت لمدة شهر في مجموعة من المطاعم والكافيهات بالقاهرة والساحل الشمالي، حيث حصل المشاركون على فرصة التدريب العملي على استخدام أنظمة فودكس المتنوعة لإدارة المطاعم بالتعاون معTortina, Caizo, Vasko, Nathan’s, Mo’s The Hangout Spot ,Hola Tacos, Arabica and Big Daddy بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التحديات والاختبارات التي تعرض لها المتدربين لإمدادهم ببعض المهارات المختلفة.

قال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس فى مصر: " نستهدف من خلال مبادرة Foodics Folks تعزيز الكفاءة والإنتاج في قطاع المطاعم من خلال تأهيل وتدريب أكبر قدر ممكن من الشباب، ولذلك حرصنا على التعاون مع عدد من أكبر الأسماء في مجال المطاعم لتوفير فرص تدريب فعلية، وإتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع على كل ما يدور داخل منظومة إدارة المطاعم وبناء علاقات قيّمة تفيدهم خلال مسيرتهم. كما أن أنظمة فودكس سهلة الاستخدام بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يسمح للمتدربين بإتقانها بسرعة وفعالية، وتعزيز كفاءتهم في العمل.

وأضاف: "نأمل في تأهيل الشباب بطريقة احترافية قائمة على التدريب العلمي والعملي، لإيجاد فرص عمل مميزة في قطاع المطاعم ومساعدتهم على بدء أعمالهم الخاصة بهم والتعرف على كل ما يتعلق بقطاع المطاعم والكافيهات. ونركز في المبادرة على إكتساب المشاركين خبرة قيمة ومنحهم بيئة مهنية حقيقية تسمح لهم بتعلم مهارات جديدة قابلة للتطبيق في حياتهم المهنية المستقبلية."

كما عقدت فودكس فى مصر شراكة مع منصة iCareer، المتخصصة في التوجيه المهني والتدريب للشباب، للعمل على تعزيز المسار المهني لمجموعة من الفئات منها المقيمين في مصر، حيث تستهدف الشراكة تقديم مجموعة من التدريبات وورش العمل لتقوية المهارات الشخصية والعملية للوصول إلى بناء قوى عاملة ماهرة وجاهزة للعمل بشكل فوري.

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