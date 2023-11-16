نولجنت توقع مذكرة تفاهم استراتيجية للابتكار المالي مع شركة مهام، وتحتل مركز الصدارة في الجلسة الرئيسية

الرياض، المملكة العربية السعودية - بيان صحفي: احتفلت نولجنت السعودية، الشركة الرائدة في مجال الحلول المالية، بفوزها الكبير خلال Finnovex الشرق الأوسط 2023، وذلك بحصولها على جائزة "أفضل حل للابتكار المالي"، مؤكدةً على مكانتها في سوق الحلول المالية في منطقة الشرق الأوسط كلاعب ارتكاز في هذا القطاع. حيث قدم هذا الحدث المتميز والمتزامن مع التطورات الرائدة في الخدمات المالية، منصة مثالية لنولجنت كراعي بلاتيني لهذا الحدث الكبير والمعلومات التي تم طرحها خلال جلسة الافتتاح الرئيسية لتؤكد بذلك على أهمية التفاني في ريادة الابتكار.

وخلال القمة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت نولجنت مذكرة تفاهم استراتيجية ذات أهمية كبيرة مع شركة مهام، وهي شركة تقدم خدمات احترافية من الدرجة الأولى من خلال الخدمات المتميزة التي تشمل التدقيق والضمان، والتدقيق الداخلي، والاستشارات المالية والإدارية. وتمثل مذكرة التفاهم شراكة قادمة مكرسة لتصور واكتشاف المنتجات المالية المبتكرة، والتي من المحتمل أن تتطور إلى تحالف كبير يهدف لتقديم حلول في مجال التكنولوجيا المالية لخدمة المنطقة والاحتياج المتزايد لدى السوق.

ومن جهة أخرى، قدم مدير الحلول الاستشارية في نولجنت، إيزيل دي ويت، جلسة بعنوان "افتح بنكك مثلما تفتح مطبخك السحابي". وقد أوضح خلال هذه الجلسة المتميزة مفهوم "الحلول المصرفية كخدمة"، حيث يشرح هذا المفهوم تمكين المؤسسات المصرفية الكبيرة والبنوك الناشئة أو الصغيرة من تلبية احتياجات شرائح العملاء المتنوعة باستخدام البنية التحتية الحالية. وبشكل أساسي، يوضح هذا المفهوم كيفية الاستفادة من الأطر القائمة والبنية التحتية الموجودة لتوسيع نطاق الوصول والخدمات.

وفي حطواتها القادمة وبعد هذا الإنجاز الجبار، تستعد نولجنت لتحقيق نمو كبير في قطاع الحلول المالية عبر عدد كبير من الشراكات في مجال التكنولوجيا المالية المزدهر داخل المنطقة. وتعتبر مبادرة نولجنت في طرح منصة حلول "Open Banking" هي إحدى المبادرات الجديرة بالثقة والثناء، حيث تم اطلاقها خلال الربع الأول من هذا العام 2023، والتي حصدت بالفعل على شهادة موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية، وتعبر هذه مجرد لمحة عن الابتكارات القادمة التي تهدف نولجنت من خلال خططها الطموحة لجلبها إلى مشهد قطاع التكنولوجيا المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن نولجنت KnowledgeNet:

تأسست عام 2000 بالمملكة العربية السعودية وفي 2005 اتخذت الشركة خطوات جادة لتوسيع عملياتها لتشمل عددا من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والكويت وعمان واليوم تم توسيع أعمالها في مصر باستثمارات تتجاوز ما يزيد عن ربع مليار جنيه تتمثل في شراء حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات والحلول بهدف تنمية القطاع الخدمي في التقنية عن طريق الإنفاق على الأبحاث والتطوير ودعم الإبداع والابتكار علاوة على الاستثمارات غير المباشرة والتي تتمثل في شراكاتنا مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية في مصر، فمن خلال هذه الشراكات، نتمكن من تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية في السوق المحلية، بعد الخطوة التي اتخذتها الشركة الأم في مارس 2023 بالإدراج في البورصة السعودية والذي يعد من أكبر أسواق المنطقة.