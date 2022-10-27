الدوحة، قطر: يشارك كيو إنفست في النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، التي تقام في العاصمة السعودية الرياض من 25 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. تقام فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد". وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين العالميين، بهدف توحيد الجهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه العالم حالياً.

سيتحدث، للسنة الثانية على التوالي، السيد حسين عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك كيو إنفست القطري، خلال المؤتمر عن "مستقبل الاستثمار الإسلامي" يوم 27 أكتوبر. كما ستناقش جلسة الحوار الجوانب المتعلقة بجاذبية الاستثمار الإسلامي، والاستثمار الإسلامي كبديل أخلاقي للمستثمرين الذين يرغبون في تجاوز البرامج المتعلقة بالبيئة والامور الاجتماعية والحوكمة "ESG"، ومدى توفر استثمارات تعنى بالوعي المجتمعي.

المؤتمر الذي سيستضيفه مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، يستقطب ستة آلاف مشارك، فيما يبلغ عدد المتحدثين 500 متحدث من قطاعات مختلفة في 180 جلسة، إضافة إلى 30 ورشة عمل وأربع قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها: موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساو، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادته لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه العالم من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

ومبادرة مستقبل الاستثمار تتبع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وتم إطلاقها لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية العالمية على أساس سنوي.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وملتقى سنوياً يجمع المستثمرين والمبتكرين والقادة من جميع أنحاء العالم، الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.

تهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، إضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

كما تعمل مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقها في 2017 على مواصلة بناء شبكة فعالة، تضم أهم الأطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة.

يعدّ "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية الخاصة الرائدة في دولة قطر ولديه أنشطة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات الأمريكية المتحدة. يشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول، والاستثمارات الرئيسية التي تتركز أنشطتها الاستثمارية في قطاعات العقارات وأسواق الائتمان وأسهم الملكية الخاصة. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي. تأسس "كيو إنفست" في أبريل 2007 ويعمل بموجب ترخيص من هيئة مركز قطر للمال، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأس مال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qinvest.com

#بياناتشركات

- انتهى -

للاستعلامات والاستفسارات:

باسل حنبلي - رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين

هاتف: 0097466542099

بريد إلكتروني: bassel.hanbali@qinvest.com