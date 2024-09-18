ميلانو، إيطاليا : شاركت شركة المراعي، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الشرق الأوسط، في المؤتمر السادس والأربعين للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (ESPEN) الذي عُقد في ميلانو بين 7 و10 سبتمبر 2024، لتؤكد من جديد ريادتها في مجال التغذية العلاجية وتواجدها المؤثر على الساحة الدولية.

وتعد هذه المشاركة علامة فارقة كون المراعي أول شركة سعودية وعربية تشارك في هذا الحدث العالمي. خلال المؤتمر، استعرضت الشركة مسيرتها الناجحة في تقديم الحلول العلاجية المبتكرة من خلال شركتها الدولية لأغذية الأطفال (IPNC)، التي تُعتبر المصنع السعودي الوحيد المتخصص في إنتاج أغذية علاجية وسريرية للأطفال. وقد عززت المراعي حضورها في المؤتمر بدعوة نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الصحية من المملكة ودول الخليج.

وأكد الأستاذ منذر بن محمود طيب، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق، على أهمية هذه المشاركة في تعزيز المكانة العالمية للمراعي، قائلاً: "إن وجودنا في هذا المحفل العالمي يؤكد التزامنا بتطوير الحلول الغذائية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الرائدة في تقديم منتجات تستحق الثقة." كما أضاف أن المراعي تستثمر في فتح آفاق جديدة من خلال الشراكات العالمية، وتطمح إلى بناء جسور التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز مكانتها كلاعب أساسي في قطاع التغذية السريرية ويعكس تطلعاتها المستقبلية.

من جهته، صرح الدكتور فراس حمودة، رئيس المبيعات الطبية والتغذية العلاجية في الشركة الدولية لأغذية الأطفال، قائلاً: "نحن في المراعي نؤمن بأن التغذية ليست مجرد منتج بل أداة لتغيير الحياة. نحرص على تقديم حلول تغذوية مبتكرة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، من كبار السن إلى المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان." كما أضاف أن الشركة تلقت عروضًا للتعاون من عدة جهات عالمية تسعى للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز رؤية المراعي في التوسع العالمي ويساعد على نقل الخبرات للمملكة العربية السعودية وضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

يُذكر أن المراعي نظمت في يناير الماضي مؤتمرها الأول للتغذية العلاجية لكبار السن في الرياض، في إطار التزامها برفع الوعي حول أهمية التغذية العلاجية ودورها في تحسين جودة الحياة، معززة بذلك ريادتها في القطاع ومكانتها كمصدر موثوق للحلول التغذوية المتقدمة.

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