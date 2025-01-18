دبي، الإمارات العربية المتحدة، تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في معرض ومؤتمر EROC 2025 بالرعاية البلاتينية ومنصة عرض عن الجوائز الطبية في المؤسسة وأبرز البرامج الداعمة للقطاع الصحي .

وأوضحت الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي بالمؤسسة أن المؤتمر يُعدّ أحد أبرز الفعاليات الطبية العالمية في مجالات طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق وأن المشاركة في رعاية الحدث تؤكد التزام مؤسسة حمدان الراسخ بتعزيز الابتكار والبحث العلمي ودعم التميز في القطاع الصحي محلياً ودوليا ، وهو جزء من رؤيتنا الطموحة لدعم التميز والابتكار في قطاعي التعليم والطب ، وأضافت بأن المؤتمر فرصة استثنائية لالتقاء نخب الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول آسيا، الشرق الأوسط، الهند، أوروبا، والولايات المتحدة مما يعد فرصة لمواكبة المستجدات الطبية العالمية ،

وأكدت أن المؤسسة وهي تجمع الإرث التعليمي والطبي في كيان واحد، تؤمن بأهمية دعم المبادرات النوعية التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً من خلال الإسهام في جهود تعزيز ثقافة التطوير والابتكار والاستمرار في دفع عجلة التعاون الدولي نحو تحقيق الإنجازات المؤثرة في تحسين الحياة الصحية .

ويعد مؤتمر EROC 2025 مثالاً حياً على التزام المجتمع الطبي العالمي بتعزيز التفاعل والتعاون بين التخصصات المختلفة. وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين يمثلون أبرز الجامعات والمؤسسات الطبية في العالم، مما يجعله نقطة انطلاق لمناقشات علمية تعزز الابتكار وتستكشف آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات الطبية.

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