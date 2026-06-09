دبي - الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن استضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الدولي للتعليم الفندقي والمطاعم والمؤسسات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA CHRIE) في دبي، وذلك بالتعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026. فيما يجمع المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والروّاد في قطاعات السياحة والضيافة والتعليم من المنطقة والعالم.

ويقوم المجلس الدولي للفنادق والمطاعم والمؤسسات التعليمية "ICHRIE"، الجهة العالمية التي تهدف إلى تطوير التعليم والبحوث في قطاعي السياحة والضيافة، ويشكّل مرحلة مهمة في نمو EuroCHRIE ليصبح جهة تمتلك حضوراً أوسع بالمنطقة، بتنظيم مؤتمر EMEA CHRIE الذي يجمع نخبة عالمية من الكوادر التعليمية المميزة وقادة القطاع لتعزيز التعاون، وتطوير أفضل الممارسات، وصقل المهارات التي سترسم مستقبل القطاع.

وينعقد المؤتمر تحت شعار "خلف حدود الخريطة: رسم ملامح مستقبل السياحة"، لاستكشاف دور الابتكار وتطوير مهارات الكفاءات والمواهب، وكذلك التعاون بين مختلف القطاعات لتوفير تجارب سفر ملهمة. كما سيسهم الحوار بين خبراء القطاع والأكاديميين المشاركين في تعزيز مستويات التنسيق بين الجهات المعنية، وإيجاد منصّة مهمّة لمشاركة الخبرات ومناقشة احتياجات القطاع. ويستضيف المؤتمر أيضاً مجموعة من طلاب المدارس والكليات والجامعات المحلية، ليوفّر لهم فرص التواصل المفيدة، بما فيها تنظيم مسابقة إعلامية طلابية مصمّمة لإلهام الجيل القادم من المتخصّصين في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز المشاركة والتعاون في منظومة التعليم.

يعكس استضافة دبي لمؤتمر EMEA CHRIE 2026، مكانتها كوجهة عالمية رائدة للتعليم والابتكار والتعاون الدولي. فيما تؤكّد المقوّمات التي تمتلكها من بنية تحتية متطورة، وبيئة جاذبة للأعمال، والتزامها بالتميّز، أحقّيتها في أن تكون المكان الأمثل لاستضافة هذا المؤتمر المرموق. وتدعم الشراكة بين كلية دبي للسياحة ومؤتمر EMEA CHRIE مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة في الأعمال والترفيه، وكذلك تعزيز دور التعليم ومشاركة الخبرات والتعاون المشترك بين القطاعات كونها ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "تفخر كلية دبي للسياحة باستضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر EMEA CHRIE في دبي، الذي يجمع نخبة من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والخبراء في مرحلة محورية تشهدها المدينة والقطاع. وهذا يجسّد التزامنا بتعزيز المعرفة، وتطوير الخبرات، وتنمية المواهب، وترسيخ التعاون المشترك بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، كما يؤكد قدرة دبي على تعزيز الحوار العالمي، وتنظيم فعاليات ملهمة ومؤثرة بكل ثقة واستمرارية. وبفضل ما تتميّز به دبي من قيادة رشيدة ذات رؤية مستقبلية طموحة، إلى جانب ما تتحلّى به من مرونة وانفتاح، فإنها قادرة على توفير بيئة مثالية لصياغة مستقبل قطاعي السياحة والضيافة. وإنّنا نتطلّع إلى استقبال المجتمع الأكاديمي وخبراء القطاع في شهر نوفمبر المقبل".

ومن جانبها، قالت ياسمين أوروتش، رئيسة مؤتمر EMEA CHRIE: "يوفر مؤتمر EMEA CHRIE في دبي ملتقى للعقول والثقافات والرؤى المستقبلية. ونحن ندرك تماماً قدرة قطاعي السياحة والضيافة على التعاون والإلهام والمساهمة في تحقيق تقدم ملموس ومؤثر. وإننا نعمل مع كلية دبي للسياحة على توفير منصة تجمع الأفكار الملهمة مع العمل الدؤوب، وتشجع الحوار، وتحتفي بالمعرفة، وتعزز جسور التواصل في مجتمعنا العالمي، مما يسهم في بناء مستقبل القطاع من منظور عالمي هادف ومدروس".

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أبرز المحاضرين والباحثين والرواد في قطاعي السياحة والضيافة من المنطقة والعالم، مما يعزز مساهمة كلية دبي للسياحة في التنمية المستدامة، والمنافسة العالمية، وتطوير القطاع على المدى الطويل.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة: https://emeachrie2026.org/.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على:

mediarelations@dubaidet.ae

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