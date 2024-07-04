أعلنت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) في إطار نسختها الرابعة عن إطلاق جائزة جديدة خصيصاً لرواد الأعمال الشباب في الفئة العمرية من 16 عامًا وحتى 25 عامًا، تحت اسم "جائزة التميز للشباب". يأتي هذا لتعزيز ودعم قصص نجاح و ابداع الشباب في الآونة الأخيرة، والتي ساهمت بدورها في تقديم حلول مبتكرة ومشاريع فعالة، مما يؤكد على دور الشباب المصري في مجال الابتكار والتنمية.

تأتي هذه النسخة من جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) تحت شعار "تخطي التحديات من خلال تعزيز القدرات واغتنام الفرص"، مما يتماشى مع التزام المنصة بدعم بيئة ريادة الأعمال والمساهمة في تطويرها. هذا وقد أعلنت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن مد فترة التقديم لجميع فئاتها البالغ عددها 15 فئة حتى يوم 13 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذه الجائزة الإضافية يأتي تمهيدًا لإستراتيجية جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA)، فيما يخص إنشاء منصة متكاملة للشباب الواعد وهي "جوائز رواد الأعمال للشباب". يأتي هذا انطلاقاً من إيمان (EEA) الراسخ بأهمية دور الشباب في النهوض بالاقتصاد المصري. كما أعلن عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents، ومؤسس EEA، خلال المؤتمر الصحفي عن فخره بالإعلان عن الجوائز المختلفة لما فيها من دعم وتطوير لمنظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية، لإلهام الأجيال القادمة وبناء مستقبل مزدهر لريادة الأعمال في مصر والعالم.

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