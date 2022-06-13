في حفل تضمن نخبة من الوزراء و السفراء و رجال الأعمال و رواد الأعمال

عمرو منسي: نؤمن بأهمية تشجيع رواد الأعمال في مختلف المجالات وتسليط الضوء على انجازاتهم

القاهرة: اختتمت فعاليات جوائز ريادة الأعمال في مصر" (EEA) "، والذي تنظمه شركة ievents لتكريم أبرز رواد الأعمال، حيث شهدت المسابقة هذا العام منافسة قوية بين مئات رواد الأعمال في أكثر من 19 مجالاً مختلفاً، وترشح للتصفيات النهائية 91 متسابقاً وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي د/رانيا المشاط و وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د/ هالة السعيد.

انتهت التصفيات النهائية باختيار فائز واحد في كل مجال من مجالات المسابقة. وتم تكريم الفائزين في حفل ضخم أقيم في Kundalini بمنطقة الأهرامات، بحضور المهندس نجيب ساويرس و المهندس سميح ساويرس وعدد كبير من نجوم المجتمع ورواد الأعمال و رجال العمال.

انتهت المسابقة بفوز احمد طارق، محسن رزق، محمد جلال، احمد خليفة، و حاتم العسوى من شركةStudio 5 في قطاع العمارة والتصميم الداخلي و يوسف فرج وكريم رفلة من شركة qubix في قطاع تصميم المنتج و محمد حبيب ومصطفى أمين وعبدالله نوفل من شركة Breadfast في قطاع التجارة الإلكترونية وعز الدين طارق وعمرو كواشتي من شركة In your shoe في قطاع أزياء الملابس والاكسسوارات و فاز كل من أحمد وجيه وفاطمة الشناوي وعمر صلاح وعمر صالح من شركة Khazna في قطاع التكنولوجيا المالية. وفوز سهيل تركي ولؤي تركي من شركة buffalo burger ، وعمر فتحي وعليا حلمي من شركة eatery في قطاع الأغذية والمشروبات ومجد الشريف ومحمد عباس ودينا علي من شركة Matter و شريف ناشد و شريف بغدادى من شركة Circus في قطاع الاتصالات التسويقية و رامي خورشيد وحسين الخشن من شركة Sakneen في قطاع العقارات

بينما فاز حسين أبو بكر من شركة Mozare3 بمسابقة جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية وعلي مظهر من BeFit في قطاع الرياضة واللياقة البدنية ومحمد بن حليم وبلال المغربل من شركة maxab في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وعمر راضي وأحمد عشور من شركة Pylon في قطاع التكنولوجيا والابتكار و ومحمد قاعود من شركة Egyliere في قطاع السياحة و نادين عبدالغفار من شركة Art d’egypte بجائزة ريادة الأعمال للسيدات ومحمد بن حليم وبلال المغربل من شركة maxab بجائزة ريادة الأعمال للشباب وبالنسبة للGreen Award فاز بها أحمد زهران من شركة KarmSolar، أما جائزة Lifetime achievement فاز بها المهندس نجيب ساويرس.

وتقدم عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس جوائز ريادة الأعمال في مصر “EEA”، بالتهنئة للفائزين الذين أبدوا تميزاً فريداً في شركاتهم. وقال: فخور بانطلاق النسخة الثانية من جوائز ريادة الأعمال في مصر والذي تعد منصة تجمع بين رواد الأعمال المميزين الذين أبرزوا قصص نجاح وعقول رواد الأعمال المبتكرة الحاليين والمستقبليين. وأضاف: "سعداء بوجود لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من أفضل الخبراء والاستشاريين، إلى جانب مجلس استشاري متميز يضم مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة

الأعمال في مصر الذين يقومون بدراسة متكاملة لشركات رواد الأعمال، وذلك بناءً على معايير دقيقة ومعترف بها عالمياً".

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر “EEA” في نسختها الثانية قامت بالتعاون مع شركة Tatweer Misr العقارية كشريك استراتيجي، والبنك الراعي الرسمي EG Bank، وشركتي Orange و PepsiCo للعام الثاني، والشريك الإعلامي Startup Scene، والشريك الرسمي في مجال الأزياء Concrete،والشريك الإعلامي الإقليمي Forbes Middle East، ومدعوم من Capital-CI ، وشريك التحول الرقمي "finance-e، وشريك التصميم Amr Helmy Design House والشريك التكنولوجي Collard، والشركاء في مجال النظام البيئي وهم Endeavor ولجنة EO (ريادة الأعمال والابتكار) و AmCham والشريك القانوني Levari والخدمة الابداعية شركة Newblack وباستضافة Kundalini

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