القاهرة، في إطار فعاليات "اليوم العالمي للشباب"، شارك بنك البركة كراعِ ذهبي في النسخة الخامسة عشرة من معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي المقام يومي 7 و 8 أغسطس في مكتبة الإسكندرية. ويعد المعرض والمنتدى رائداً في مجال تقديم الخدمات التعليمية والاستشارات التي تركز على التعليم العالي وتنمية المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستضيف هذا العام ممثلي ما يزيد عن 50 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية. وجاءت مشاركة بنك البركة لتؤكد على التزام البنك بتمكين الشباب المقبلين على مرحلة التعليم الجامعي من خلال تقديم منتجات التجزئة والشمول المالي المصممة لتلبية احتياجاتهم؛ تماشياً مع توجهات البنك المركزي نحو دفع خطط الشمول المالي.

إذ يقدم بنك البركة تسهيلات حصرية على منتجاته المصرفية، والتي تشمل إعفاءات لعملاء الأفراد على حسابات الشمول المالي ومنها: حساب توفير الشباب وحساب النشاط الاقتصادي (حساب صنعة) وحساب مبسط (حساب كل الناس) ، وذلك من خلال إتاحة فتح الحسابات بدون حد أدنى، الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، ومصروفات إصدار بطاقات الخصم المباشر للسنة الأولى فقط، وذلك حتى 15 أغسطس.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية ببنك البركة، قائلاً: "في بنك البركة، نؤمن بأهمية التعليم والدور المحوري الذي يلعبه في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة. وتعكس مشاركتنا في معرض ومنتدى Edugate هذا العام التزامنا الراسخ نحو دعم الشباب وتمكينهم من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم في مرحلة التعليم الجامعي. ومن خلال ما نطرحه من منتجات مالية، نواصل مجهوداتنا نحو تعزيز ثقافة الشمول المالي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، ودعم الشباب من أجل بناء جيل مؤهل مثقف قادر على قيادة التنمية الاقتصادية."

يُذكر أن بنك البركة يركز جهوده الاستراتيجية على التثقيف المالي للشباب والاستثمار في إمكاناتهم من خلال المشاركة وإطلاق الفعاليات والندوات التثقيفية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالشمول المالي لضمان استفادة جميع الفئات على مختلف أعمارهم من الخدمات المالية والفرص الاقتصادية المتاحة. تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية البنك الأوسع الهادفة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال.

عن بنك البركة:

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل مشترك للتكنولوجيا والاتصالات" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عامي 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

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