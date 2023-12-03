القاهرة: أقامت أكاديمية السويدي الفنية «STA»، احتفالاً كبيراً في مقرها بمدينة العاشر من رمضان، بمناسبة اكتمال المقومات الأساسية لإنجاح أول فصل للتعليم الفني والتدريب المهني لذوي القدرات الخاصة، بحضور شركائها من مؤسسات (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك أبو ظبي التجاري مصر ADCB، والشريك الفني للأكاديمية شركة ماري لويس للملابس الجاهزة Marie Louis Bishara والطلاب واساتذتهم.

وتتكون النواة الأولى للفصل التعليمي، المقرر تخرجه في العام الأكاديمى 2024/ 2025 من 21 طالباً وطالبة، للدراسة والتخصص بمجال فني "ملابس جاهزة “، لمدة ثلاثة أعوام دراسية، وهو المشروع الذي توليه الأكاديمية اهتماماً وتعمل من خلاله على دمج أصحاب القدرات الخاصة لأول مرة في الأكاديمية، مما يحقق مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص للجميع دون التمييز.

وقالت الأستاذة/حنان الريحاني - الأمين العام لمؤسسة السويدي، والمدير التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية: " نفخر بتدشين أول فصل دراسي مخصص لذوي القدرات الخاصة في أكاديميتنا، لكونها خطوة تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو مستقبل يتسم بالمساواة والشمول والتضامن في الأكاديمية." وأكدت الريحاني: "نثمن دور شركائنا الكبير في توفير كافة المتطلبات اللازمة لتوفير كل سبل التعليم والدعم دون حواجز أو عوائق. إنها نواة لمزيد من الخطوات الإيجابية التي ستجعل من التعليم مكانًا متاحًا وملهمًا للجميع، لافتة إلى أن الأكاديمية تتطلع لزيادة عدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة في الأعوام المقبلة."

وأوضحت الريحاني: "تركز الأكاديمية على برامج مبتكرة تعمل على سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير مهارات طلابها، مشيدة بمبادرة معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي طرحها في زيارته الأخيرة للأكاديمية بشأن إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخدامًا ويصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة، والتي سيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية."أعلى النموذج

بدوره قال الأستاذ/ خالد حمزة – مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD: " انتهينا من تطوير المناهج ووضع أفضل الممارسات لطلبة وطالبات أول فصل لذوي القدرات الخاصة في أكاديمية السويدي الفنية ، ونأمل أن يساهم ما قمنا به في اندماج هذه الفئة مع قرنائهم من الطلاب بشكل سلس ومفيد." وأكد خالد أن البنك يعمل على توسيع نطاق عمله ليشمل الأفراد من ذوي القدرات الخاصة في القطاع الخاص، وقام بتقديم التمويل الضروري لتوظيف استشاريين وخبراء مؤهلين لمرافقة ودعم مجموعة تتألف من واحد وعشرين طالبًا وطالبة من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الأستاذة/ إيناس قدري – رئيس مجموعة الاتصالات المؤسسية والاستدامة ورضا العملاء في بنك أبوظبي التجاري مصر ADCB: " بناءً على البروتوكول مع أكاديمية السويدي الفنية، قدم البنك الرعاية المالية لعدد من الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، ليتمكنوا من الدراسة في الأكاديمية، والتخصص في مجال فني "ملابس جاهزة " لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من العام الدراسي2022/2023." وأكدت قدري أن البنك يحرص على إحداث تأثير مستدام في المجتمع، من خلال تمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من التمتع بشمول مالي حقيقي، وذلك انطلاقًا من رؤية البنك لصالح ذوي القدرات الخاصة.

في السياق ذاته قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس مجلس إدارة شركة ماري لويس للملابس الجاهزة Marie Louis Bishara (الشريك الفني للأكاديمية): "

"نفخر في شركة ماري لويس بأن نسهم في بناء مستقبل مشرق للشباب ذوي القدرات الخاصة، فنحن نؤمن بأهمية توفير الفرص التعليمية والتدريبية ومن خلال شراكتنا مع أكاديمية السويدي الفنية، نقدم لهؤلاء الطلاب فرصًا حقيقية في عالم صناعة الملابس الجاهزة." وأوضحت أن الشركة وفرت دورات تدريبية شاملة تمكّنهم من اكتساب المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة للعمل في هذا المجال، لنكن جزءًا من تمكينهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم في سوق العمل." قامت الشركة بدمج الطلبة مع اقرانهم، طلبة مدرسة بشارة الثانوية الصناعية فى كل مراحل التدريب بكافة خطوط الإنتاج لعدد 6 ساعات يوميا بمتوسط 3 أيام طوال الأسبوع لمدة 12 شهر، لأكسابهم المهارات الفنية التى تمكنهم من تصنيع منتج كامل بجودة عالية قابل للتصدير.

جدير بالذكر أن أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور / رضا حجازي قام بزيارة أكاديمية السويدي الفنية في فبراير الماضي، وأشاد خلالها بالمستوى العلمي والمنهجي للأكاديمية وما توفره للطلاب من فرص عمل بالمصانع والقطاع الخاص بعد الاستفادة من المناهج الدراسية المقدمة بها والمرتبطة بسوق العمل.

نبذة عن أكاديمية السويدي الفنية:

أنشأت أكاديمية السويدي الفنية عام 2011 كالتزام من مجموعة السويدي إلكتريك لتنمية المجتمع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني بنظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدارسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% تعليم نظري بالمدرسة.

وتمنح أكاديمية السويدي الفنية شهادات دولية معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية أو أوركل الدولية وفقا لكل تخصص، بالإضافة الى المزايا التي تقدمها لطلابها كما تحرص الأكاديمية علي تطبيق واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحويل بعض المواد التعليمية إلى مواد تفاعلية إلكترونية في اكثر من 16 مجال وتخصص. حصلت الأكاديمية على الاعتماد الدولي ISO 21001: 2018 لتقديم تعليم فنى متميز لطلابها وفقا للمعايير الدولية.

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