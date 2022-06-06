بمشاركة 300 مشارك و30 متحدثا.. ويناقش الأفكار الجديدة لدعم التحول في تجربة العملاء بالسعودية

• المؤتمر يعزز التواصل بين قادة تجربة العملاء من مختلف أنحاء العالم ونظرائهم الخليجيين

• يناقش المؤتمر التحولات في مجال تجربة العملاء لدعم رؤية المملكة 2030 وأجندتها للتحول الرقمي

• فعاليات المؤتمر تتيح رؤى متميزة في مجال تجربة العملاء بمجلس التعاون الخليجي.

• ورش عمل تدريبية تناقش تطبيقات تجربة العملاء الذكية في الأعمال التجارية بالسعودية

الرياض:ينطلق مؤتمر تمكين تجربة العميل E3 في نسخته الثانية، بفندق انتركونتيننتال الرياض، خلال الفترة من7 إلى9 يونيو الجاري، تحت عنوان "التمركز حول العميل مفتاحك لتغيير قواعد اللعبة.. برنامج قيادة الفكر في مجال تجربة العملاء"، لمنافشة استراتيجيات تجربة العملاء الناجحة، والآليات والأفكار الجديدة التي تستهدف تمكين ودعم أجندة التحول في مجال تجربة العملاء في المملكة العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه شركة اجتماعات السعودية، إلى دعم الإصلاحات المتعلقة بتجربة العملاء، مناقشة التحولات في مجال تجربة العملاء لدعم رؤية المملكة2030 وأجندتها للتحول الرقمي، ودعم نمو الأعمال التجارية التي تركز على العملاء، للإسهام في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع للمستقبل.

وستوفر فعاليات المؤتمر لأكثر من 300 مشارك من قادة تجربة العملاء من 30 دولة، محتوى ثريا ومتميزا على مدار يومين، في حين سيتضمن اليوم الثالث عقد 3 ورش عمل سيتم خلالها استعراض ومناقشة مجموعة من تطبيقات تجربة العملاء الذكية في الأعمال التجارية بالسعودية، إلى جانب قضايا الثقافة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثالث من المؤتمر، تدريبات مكثفة حول تجربة العملاء والتطوير الوظيفي، بما يوفر للمشاركين مسارات للحصول على شهادات، ودروسا ترتكز على تجارب من مختلف أنحاء العالم للمهنيين الذين يتطلعون إلى تحديث مهاراتهم، وقيادة مشروعات تجربة العملاء المتقدمة في المملكة، وتشمل برامج الشهادات التي تُعقد باللغتين العربية والإنجليزية، شهادة أساسيات تجربة العملاء، وشهادة أساسيات خدمة العملاء المعتمدتين من منظمة خدمة وتجارب العملاء في الشرق الأوسط (CXSA).

وخصص المؤتمر فقرة للتعريف بمقدمي حلول تجارب العملاء الذين يحققون إنجازات، ويساهمون في تطوير تجربة العملاء في أنحاء الشرق الأوسط، بهدف إبراز المبادرات الناجحة في تجربة العملاء وقياس وإدارة تجربة العملاء، وتصميم خدمة تجربة العملاء، بالإضافة إلى عمليات تجربة العملاء الذكية.

وسيُختتم المؤتمر بحفل توزيع الجوائز، حيث سيتم تكريم فرق تجربة العملاء التي تحقق إنجازات في المملكة لجهودها الرائدة.

وأوضح رئيس المؤتمر، تشارلز بينيت، أن المؤسسات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج تمتلك القدرة على أن تكون قادة معتمدين في مجال التمركز على العملاء على المستوى العالمي، غير أن هناك الكثير من التحديات التي يجب التغلب عليها، مشيرا إلى أنه على رغم أن التمركز حول العميل يعد مفهوما جديدا نسبيا في دول الخليج، لكن بالنسبة لأولئك الذين يستثمرون في شركاتهم وموظفيهم، فإن المستقبل يبدو مشرقا للغاية.

وقال بينيت، إن المؤتمر سيسعى إلى تسريع نمو قدرات الأفراد، وتعزيز نجاحاتهم المهنية بشكل سريع ومتعاون، لافتا إلى أن المؤتمر سيعزز التواصل بين قادة تجربة العملاء من مختلف أنحاء العالم ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتحدث خلال المؤتمر 30 متحدثا، منهم بول جوسترا رئيس قسم التحول في شركة "تيلي بيرفورمانس" بمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيتناول تجربة العملاء الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودور عالم الميتافيرس الافتراضي في إثراء وتطوير تجربة العملاء.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين، نائل حلاوة من شركة جلوبيتل والعضو المنتدب في المملكة العربية السعودية، الذي سيتحدث عن "كيفية إدارة إستراتيجية تجربة العملاء متعددة القنوات"، ويستعرض خبرة الشركة بخصوص حلول تجربة العملاء في السعودية.

وسيشارك محمد طيبة، خبير تجربة العملاء في شركة أوراكل في السعودية، في جلسات حوار إلى جانب الدكتورة غادة الدريس، مدير قياس تجربة العملاء في وزارة الثقافة بالمملكة، للحديث عن مزالق تجربة العملاء الشائعة، كما سيستعرض النتائج النوعية مقارنة بالنتائج الكمية في برامج تجربة العملاء في المنطقة.

أما فراس نقادي، رئيس مبيعات تجربة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط لدى شركة SAP، فسيعرض أفكارا وابتكارات جديدة خلال المؤتمر، في حين سيتناول أمجد الصباح، المدير الإقليمي لشركة سبرينكلر، التكيف السريع مع التطورات الأخيرة، من خلال نشر الأتمتة والاستثمارات الذكية وعقد الشراكات العالمية مع المجتمع الرقمي للسعودية، بما يضمن تقديم تجارب عملاء ممتازة في جميع أنحاء المملكة.

ويقول أمجد الصباح، المدير الإقليمي لشركة سبرينكلر: "إن التكيف السريع مع التطورات الأخيرة من خلال نشر الأتمتة والاستثمارات الذكية وعقد الشراكات العالمية مع المجتمع الرقمي للمملكة العربية السعودية سيضمن تقديم تجارب عملاء ممتازة في جميع أنحاء المملكة، كما سيعزز المبادرات التي تقودها التجربة لرسم ملامح أحدث التقنيات الرقمية في المملكة، ودعم بناء شراكات طويلة الأمد من أجل المستقبل".

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عن مؤتمر تجربة العملاء E3CX

يعود مؤتمر تجربة العملاء E3 في نسخته الثانية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية بناءً على مطلبٍ شعبي. من خلال عرض قصص نجاح تجربة العملاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، سيسعى هذا التجمع الرئيسي إلى ربط مجتمع تجربة العملاء في الشرق الأوسط بممارسي تجربة العملاء المعتمدين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا لمناقشة ممارسات تجربة العملاء الناجحة والآليات والأفكار الجديدة المصممة لدعم إصلاحات تجربة العملاء في بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تفضل بزيارة www.e3cx.live للحصول على المزيد من المعلومات حول مؤتمر تجربة العملاء E3 لعام 2022