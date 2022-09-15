أبوظبي: أعلنت مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، اليوم عن شراكة استراتيجية متعددة سنوات مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، لتصبح بذلك شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي يعد الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط جالباً معه أفضل الخبرات الترفيهيه والرقمية للمواطنين والمقيمين وخاصةً محبي رياضات السيارات.

وبصفتها الشريك المؤسس للحدث المميز، ستعمل e& مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات والقائمين على سباق الفورمولا 1 على تعزيز مشاركة العملاء وتفاعلهم عبر أحدث التجارب الرقمية.

ومنذ تحولها إلى مجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي في مطلع هذا العام، استطاعت e& إحراز تقدماً ملحوظاً في خلق الحلول التكنولوجيه المبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة وهو ما يمكنها من إيجاد فرص غير محدودة قائمة على الاتصال والشراكات. وعبر ركائز أعمالها المتنوعة والمتخصصة، تواصل المجموعة تقديم المزيد من القوة والحرية والمتعة لعملائها عبر توفير حلول تقنية تلبي كافة احتياجاتهم وتمكين المنصات التي تعمل على التواصل الذكي والتجارب الترفيهية والرقمية الفريدة من نوعها.

وفي هذا الإطار قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e& : "إنها أوقات مثيرة للحماس بالنسبة لنا حيث نعتز بهذه الشراكة مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وهو حدث رياضة السيارات الأشهر عالمياً والذي يجلب أفضل التجارب العالمية سواء في رياضة السيارات أو الترفيه إلى دولة الإمارات. وتوفر لنا شراكتنا الإستراتيجية متعددة السنوات مع هذه العلامة التجارية العالمية المتميزة في عالم الرياضة فرصاً متعددة ليس فقط لبناء علاقات جديدة وتعزيز تجارب العملاء ولكن أيضًا لترسيخ مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً".

وأضاف دويدار: "تعد الإمارات اليوم وجهة عالمية للرياضة وذلك نظراً للمرافق ذات المستوى العالمي والبنية التحتية الرائدة، التي تدعم استضافة الدولة وإمارة أبوظبي تحديداً لأشهر المناسبات الرياضية في العالم. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا العرض العالمي، جنباً إلى جنب مع أكبر الشركات العالمية والعلامات التجارية الرياضية الشهيرة، إن هذا النوع من الرياضات السريعة التطور والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تستقطب جمهوراً عريضاً هو في ازدياد مستمر مما يتوافق مع توجهات e& في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، حيث سيتيح لنا سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي اكتشاف الفرص لتعزيز تجارب الجمهور بطرق مبتكرة".

ومن جانبه قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: " إننا فخورون ويشرفنا أن نعلن عن وجود مجموعة e& كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إن اتجاه أنظار العالم إلى أبوظبي خلال أسبوع السباق يوفر منصة ممتازة للمجموعة لتروي قصة تحولها العالمي، ورحلة التطور والنمو. ونحن نعد بأن تكون هذه النسخة الرابعة عشر من سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1 حدثًا رائعًا، وسيكون سباق نهاية الأسبوع الاستثنائي لتحطيم الأرقام القياسية، ونتطلع إلى الترحيب بالآلاف من مشجعي الفورمولا 1 العالميين في جزيرة ياس بأبو ظبي، حيث نبني مرة أخرى ذكريات لا تُنسى للزوار من جميع أنحاء العالم الذين يشكلون الحشد الأكبر من نوعه على الإطلاق، كما يسعدنا مشاركة مجموعة e& معنا وانضمامها إلينا في تلك الرحلة ".

ومن الجدير بالذكر بأن سباق الفورمولا 1 لهذا العام سيقام في حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر القادم، مع نهاية موسم 2022 من سباق الفورمولا 1 وبعد أربعة أيام مليئة بالإثارة والترفيه سيتمكن خلالها المعجبين من الاستمتاع بالأحداث الحية المثيرة للسباق في حلبة مرسى ياس، والمغامرات المليئة بالمرح في جزيرة ياس وكذلك حفلات "ياسلام" لما بعد السباق - والتي ستقام مرة أخرى في حديقة الاتحاد.

بالنسبة لحفلات ياسلام الرائعة لما بعد السباق لهذا العام، سيحيي الحفل الفنان كندريك لامار (Kendrick Lamar) والحائز على جائزة "غرامي" (Grammy Award )، والمجموعة المرشحة لجوائز غرامي"مافيا المنزل السويدي" (Swedish House Mafia) من بين أول أعمال النجوم العالمية التي سيتم الإعلان عنها في بطولة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 لهذا العام، مع اثنين من الفنانين العالميين المتميزين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأسابيع المقبلة.

ستظهر أيضاً الفورمولا 2 والفورمولا 4 مرة أخرى في جدول المواعيد. سيشهد حدث هذا العام أيضًا إضافة خاصة لسيارات الفورمولا 1 التاريخية التي تنطلق إلى الحلبة، مما يمنح المشاهدين نظرة فريدة من نوعها إلى العصور الماضية من الفورمولا 1 ، مع تجارب إضافية على المسار متاحة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظرًا للطلب غير المسبوق على التذاكر الخاصة بالحدث، فإن التذاكر المتوفرة باتت محدودة، بما يشمل أحدث منتجات الضيافة للحدث "ذا ديك ات تيرن ناين" (The Deck @ Turn 9) الذي يقدم تجارب طهي حصرية من "سي لا فيه" (Ce La Vi) وهو الأول من بين عدد من تجارب الطهي ذات المستوى العالمي التي يتم الكشف عنها كجزء من هذا الحدث الترفيهي الأكثر شعبية في المنطقة.

ومع استعداد بعض أكبر نجوم الرياضة للانطلاق إلى مضمار حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبو ظبي يوم الأحد 20 نوفمبر، أصبح بإمكان الجمهور الاستمتاع بمشاهد مذهلة مع اقتراب موسم الفورمولا 1 هذا العام في جزيرة ياس.

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- انتهى -

حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& الدولية، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.