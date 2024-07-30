دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع إقامة الألعاب الصيفية في باريس، يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لإطلاق فعالية ألعاب دبي الدولي (DXB Games) لإضفاء أجواء رياضية حماسية على تجربة السفر هذا الصيف، خاصة مع توقع استقبال المطار لعدد كبير من الرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم في طريقهم للعاصمة الفرنسية.

ستتحول منطقة العائلات في مبنى المسافرين 3 إلى ساحة رياضية مفعمة بالحياة، حيث سيحظى الضيوف المسافرين خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس بفرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، مثل سباق الدراجات الهوائية وكرة القدم وكرة السلة، وغيرها ضمن أجواء تنافسية مفعمة بالإثارة. ويتنافس المشاركون للفوز بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى جوائز أخرى على شكل قسائم نقدية.

وتعليقاً على ذلك، قالت ميشيل لي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي: "يوفر هذا الحدث منصة مثالية لتعزيز قيم التنوع الثقافي العالمي والاحتفاء بها، وبما يتوافق مع القيم التي نتبناها في مطارات دبي. وتأتي هذه الفعالية في إطار التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لضيوفنا المسافرين. ونتطلع بحماس إلى مشاركتهم الأجواء المفعمة بالفرح والتآخي التي ستخلقها النسخة الأولى من ألعاب دبي الدولي".

إضافة إلى الفعاليات الرياضية، يمكن للضيوف المسافرين الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في مختلف منافذ المأكولات والمشروبات في المطار، والتي ستقدم قوائم خاصة تنسجم مع الأجواء الحماسية.

تهدف هذه الفعالية إلى إضفاء أجواء مرحة على تجربة الضيوف المسافرين خلال رحلتهم عبر مطار دبي الدولي DXB.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع الفريق الإعلامي في مطارات دبي عبر البريد الالكتروني: pr@dubaiairports.ae

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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