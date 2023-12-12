مستهدفاً 1000 مشارك مختص في برمجة أندرويد

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية : تستضيف العاصمة عمان خلال شهر يناير القادم، المؤتمر العالمي "droidcon"، وهو اسم الامتياز لسلسلة من المؤتمرات المجتمعية في أوروبا، والتي تركز على تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل، والذي يعد أكبر مؤتمرات مطوري أندرويد التي تُعقد خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم تنظيم المؤتمر من قبل شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني شركة أومنيس تكنولوجيز، صاحبة حق تنظيم نسخة عمان "droidconamman" في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية في الفترة من 18 ولغاية 20 يناير 2024.

وفي هذه المناسبة أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية، إذ توفر مثل هذه الفعاليات فرصاً حيوية وهامة لطلاب الجامعات والمحترفين العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات. كما وتساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص توظيف للشباب الأردني، وتتماشى مع أهداف جمعية المهارات الرقمية.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أكد على أهمية انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، مرحبا بالمشاركين الذين سيزورون بلدهم الثاني. وقال عربيات: "لقد أحدثت الحوسبة المتنقلة ثورة في الشأن السياحي من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا وأصبحت القدرة على الوصول إلى المعلومات والتواصل في الشأن السياحي أمراً ضرورياً في مجتمع اليوم سريع الخطى".

وأضاف: "تسعى هيئة تنشيط السياحة إلى تعزيز مساهمتها في دعم ورعاية المؤتمرات المعنية في السياحة وخاصة تلك التي تهدف إلى جذب وتسويق المملكة والترويج لها. وبين عربيات إن الهيئة وضمن استراتيجيتها للعام 2024 تسعى أن يكون الأردن وجهة مميزة في جذب التقنية وانتاجها ودمجها بالترويج السياحي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أن الهيئة تدعم سبل التطوير من خلال التكنولوجيا ضمن استراتيجيتها القائمة على مبدأ الابتكار والابداع والكفاءة وخلق نموذج تفاعلي يهدف إلى التحفيز وتعزيز الابتكار في سياحة الأعمال، حيث جاءت رعاية هذا المؤتمر لما له من أهمية في تعزيز سياحة الاعمال".

ويقدم مؤتمر droidcon مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم. فمنذ العام 2009، يدعم مؤتمر droidcon نظام التشغيل والبرمجة الخاصة بأندرويد، ليصبح بذلك علامة تجارية معترف بها عالمياً ومورداً متكاملاً للمطورين المختصين، ومنصة موثوقة تربط بين العديد من العلامات التجارية والشركاء ومجتمع مطوري أندرويد.

وتعقيباً على هذا الإعلان، قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا: "تعقد فعاليات droidcon في أكثر من 25 مركزاً تقنياً في خمس قارات، ويشارك فيه أكثر من 25000 مطور ومختص كل عام. واليوم يسعدنا الإعلان عن انضمام العاصمة عمان إلى هذه الشبكة العالمية، وأن تكون وجهة تقنية لمطوري أندرويد على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وتقدم الذيب بالشكر إلى "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة" و"جمعية المهارات الرقمية" و"هيئة تنشيط السياحة" على تعاونهم ومساهمتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام والهادف، وما يحمله من فوائد تصب في مصلحة جمهور مجتمع أندرويد في المملكة، حيث سيستقبل المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة نحو 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية للاطلاع على آخر مستجدات هذه الصناعة والتعرف على أهم حلول البرمجة إلى جانب التعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد.

ونوه الذيب إلى أهمية نظام أندرويد كنظام عالمي رئيسي في تشغيل الأجهزة المحمولة وبحصة عالمية تبلغ نحو 71٪ بينما يمتلك نظام iOS ما نسبته 28٪ من حصة سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة العالمية وفق دراسة نشرها موقع ستاتيستا "Statista.com" مؤخراً، في الوقت الذي يضم مجتمع مطوري أندرويد ما يقرب من ستة ملايين مطور حول العالم.

جدير بالذكر إن جمعية المهارات الرقمية تأسست بدعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، والذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. تهدف الجمعية إلى تطوير وإدارة سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومطابقة العرض والطلب للمهارات والمؤهلات، بهدف تطوير مهارات الطلبة والخريجين لتوائم متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني. يسهم ذلك في تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة الى متابعة الخدمات والبرامج التدريبية وتقييم نتائجها.

وكانت شركة Mobile Seasons GmbH قد قامت مؤخراً بمنح شركة أومنيس ترخيصاً لاستخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بتنظيم وإدارة مؤتمر droidcon في المملكة الأردنية الهاشمية، وستساهم في الدعم الترويجي والتسويقي للمؤتمر، بما في ذلك الإعلان والترويج على موقعها الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة والمؤتمر والذي يحضره ويشارك فيه مئات المتحدثين من أهم الشركات العالمية على غرار Google، وMeta، وTikTok، وAmazon، وMicrosoft، وIntel، وIBM، وCisco وغيرها الكثير.

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