فعالية "دريفت إكس – DRIFTx " تجمع قادة قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، الفعالية العالمية الجديدة توفر منصة عالمية لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ( SAVI )

"دريفت إكس - DRIFTx " ينطلق من أبوظبي في أبريل 2024 ويستقطب كبرى شركات النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx" عن إطلاق فعالية "دريفت إكس - DRIFTx" في أبوظبي، منصة للريادة الفكرية ومعرض لقطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري. وستستقطب فعالية "دريفت إكس - DRIFTx"، التي يستضيفها مكتب أبوظبي للاستثمار والذي أطلق مؤخرًا مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، نخبة من الخبراء وكبرى الشركات العاملة في قطاع النقل الذكي والتنقل المستدام، بهدف تعزيز الحوار والتعاون وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المتعلقة بمستقبل القطاع، مما يعزز جهود إمارة أبوظبي لتكريس مكانتها كعاصمة عالمية للنقل والتنقل المدني المستدام.

ويضم مجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ((SAVI مرافق حديثة ومراكز بحث وتطوير، وبيئية تنظيمية متميزة، تدعم ابتكار وتصميم واختبار تطبيقات التنقل الذكية والذاتية. كما يهدف المجمع إلى تعزيز الإمكانات العالمية لتقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة، مما يدعم فعالية "دريفت إكس - DRIFTx" ودورها في توفير منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والهيئات التنظيمية العالمية، والشركات الناشئة، لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.

وفي هذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "مع ارتفاع معدلات التحضر، تمثل تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة أداة هامة لتوفير حلول تنقل مبتكرة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية، والشمولية الاجتماعية، والتخطيط المدني. وستشكل فعالية "دريفت إكس - DRIFTx" منصة رائدة لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وتساهم في تعزيز التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة ودفع الابتكار، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للنقل الذكي والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري."

وتشير التوقعات إلى أن سوق المركبات الذكية وذاتية القيادة سيشهد نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث يقدر أن يصل حجم السوق إلى 448.6 مليار دولار بحلول العام 2035، وهو ما سيدفع نحو تطوير المزيد من تقنيات النقل والتنقل المستدام، وسيساهم في إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل وتخطيط المدن. وستستضيف فعالية "دريفت إكس - DRIFTx" التي سيتم تنظيمها في أبوظبي في أبريل 2024، جلسات نقاش تجمع كافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون بينها، كما ستستعرض الابتكارات التي تدعم قطاع الطيران المستدام، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وأنظمة الطرق والسكك الحديدية الذكية، والحلول البحرية الصديقة للبيئة، وحلول التوصيل إلى الميل الأخير.

ومن جانبه، قال نمير حوراني، المدير العام لشركة "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx": "يسعدنا إطلاق فعالية "دريفت إكس – DRIFTx" والمساهمة في دعم جهود إمارة أبوظبي لريادة تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة داخل الإمارات وخارجها. وستساهم هذه الفعالية في استقطاب كافة الأطراف إلى أبوظبي لتحفيز الحوار والتعاون ووضع معايير جديدة لقطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة، بما يدعم بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة."

ومن خلال دورها كمنصة عالمية فاعلة تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتضم مؤتمرات ولقاءات ومعارض ونشاطات ترفيهية، تنظم فعالية "دريفت إكس – DRIFTx" جلسات حوار لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص المؤثرة في حلول النقل الذكي والتنقل المستدام. وستسلط الفعالية الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات التي تساعد في تطوير وتعزيز اعتماد تقنيات النقل الذكي والتنقل المستدام في جميع أنحاء العالم، كما تهدف الفعالية إلى تشجيع التعاون المشترك، وتبادل المعارف والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع بالغ الأهمية في اقتصاد المستقبل.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx"

"جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx" هي شركة استشارية لإدارة وتنظيم الفعاليات، والتي نمت بسرعة وأصبحت من الأسماء اللامعة في مجال إدارة وتنظيم الفعاليات بفضل دورها المميز في تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات العالمية المستوى والأحداث الرياضية والمبادرات المجتمعية.

وتتضمن قائمة الفعاليات التي تنظمها شركة "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx"، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي، وباتت تعتبر من الفعاليات الأكثر شهرة حول العالم لكبار القادة والمسؤولين في القطاع الصناعي؛ والمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ وبطولة أساتذة البادل تنس أبوظبي "وورلد بادل تور"، إحدى خمس بطولات رئيسية تنظمهاالبطولة حول العالم؛ ومبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، المبادرة العالمية التي تشجع المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي تواجه عالمنا اليوم؛ وفعاليات مجتمعية أخرى مثل أكاديمية ماكدونالدز جونيور للبادل - وهي أكاديمية شعبية تقدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة إمكانية الحصول على دروس البادل مجاناً .

لمعرفة المزيد عن شركة "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس – GMOLx"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.gmolx.com، ومتابعة GMOLx على لينكدإن GMOLx، وإنستقرام @gmolxevents.

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/