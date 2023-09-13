أمنية عوض: الشركة نجحت في تسويق أكثر من 40% من مشروع 20 TRACK



محمد فوزي: نستهدف تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات خلال أيام المعرض



تستعد شركة DIG للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع 20 TRACK خلال معرض سيتى سكيب مصر، حيث تفاجئ الشركة عملائها بحزمة من العروض القوية بمناسبة المعرض.



ويقام معرض سيتي سكيب مصر 2023 في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



وقالت أمنية عوض، رئيس قطاع التسويق بشركة DIG للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق أكثر من 40 % من وحدات المشروع في وقت قياسي منذ طرحه.



وأضافت أن مشروع Track 20، عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويتكون من 5 بدروم ودور أرضي و14 دور متكرر.



ويطل Track 20 مباشرة على الحديقة المركزية والمسجد الكبير والممشى السياحي على مساحة 5.250 متر بتكلفة استثمارية تتخطى 1.5 مليار جنيه.



وأكدت أمنية عوض أنه تم البدء فى الإنشاءات ومن المقرر تسليمه خلال 3 سنوات.



ومن جانبه قال محمد فوزي، رئيس قطاع التطوير، بـ DIG، أن الشركة ستشارك بأحدث مشروعاتها في غرب القاهرة، Z4 جنة زايد، وهو مشروع تجاري طبي، على مساحة 2.500 متر ويخدم منطقة سكنية تضم أكثر من 10.000 نسمة.



لافتا إلى أن المشروع عبارة عن دور أرضي و 3 أدوار متكررة باستثمارات مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إسناد التصميمات لأحد أبرز الاستشاريين الدكتور هشام بهاء لضمان تقديم منتج عقاري مميز بتصميم فريد وعصري.



وتستهدف الشركة تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات خلال أيام المعرض.

وأضاف فوزي أن مشاركة DIG في معرض سيتي سكيب يعد ضمن خطط الشركة للمشاركة في المعارض الكبرى محليا ودوليا إيمانا منها بقوة مشروعاتها وقدرتها على المنافسة، مؤكدا ثقة الشركة في معرض سيتي سكيب باعتباره أحد أهم المعارض العقارية محليا ودوليا.

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